GRAZIANA CERCA SUA MADRE A C’È POSTA PER TE: “SCOMPARSA DA 18 ANNI”/ Lei fa scena muta: busta chiusa!

Di fronte alle incalzanti domande di sua figlia Graziana, la mamma, oltre a dire di essere stata tradita dal marito e di aver poi vissuto momenti difficili dopo aver lasciato la loro casa, non spiega le motivazioni per le quali in tanti anni non li ha più cercati. “Certo, ogni tanto ci penso a loro”, dice poi in studio, scatenando l’ira di Graziana che decide di chiudere la busta a sua volta.

“Va bene così. Sono certa che sarò con i miei figli la mamma che tu non sei stata con me.” ammette la donna, richiedendo indietro anche le foto della sua infanzia che aveva portato da mostrarle. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Graziana che cerca sua mamma a C’è posta per te 2024: “Non la vedo da 18 anni”

Nel corso della puntata di C’è posta per te 2024 del 3 febbraio, Maria De Filippi racconta la storia di Graziana, che arriva accompagnata in studio dal marito Pierfrancesco. La donna chiama per ritrovare sua madre, che non vede da 18 anni. La donna ha lasciato i figli per stare con l’uomo con il quale ha tradito suo marito e suo papà. L’ultima volta che l’ha vista è al funerale di suo fratello dopo un incidente stradale, quando lei aveva 8 anni, in fondo alla chiesa. Poi è scomparsa nuovamente.

Graziana racconta di essere cresciuta soltanto col papà: “È stato lui al mio fianco alla mia febbre, alle mie lacrime, al mio primo ciclo mestruale”. Oggi Graziana non vuole ritrovare la madre perché la vuole al suo fianco, ma per capire il perché della sua scomparsa. È sa sola e senza le sorelle perché loro non vogliono saperne di lei, né sentire più la sua voce.

Graziana accusa sua madre a C’è posta per te 2024: “Ti sei persa tutto”

Quando Graziana rivede sua mamma dall’altra parte della busta, le dice: “Ormai sono 18 anni che non ci vediamo, neppure so che faccia potessi avere. Mi hai lasciata che ero una bambina di 7 anni, ora ho due figli. Non ci sei stata per niente, ti sei persa tutto di me. Non ci sei stata come mamma ma anche come nonna dunque. Se sono qui oggi è perché merito delle risposte. Merito di sapere dove sei stata e cosa hai fatto in tutti questi anni”.

La donna però dà una versione differente dei fatti: “Io sono stata tradita parecchie volte, continui tradimenti. L’ultima tre anni che stava con un’altra, siamo stati anche separati in casa anche se io ho tenuto nascosto tutto per i miei figli. Poi non ce l’ho fatta più e ho deciso di andarmene.”











