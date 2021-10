Graziano Amato, Uomini e Donne/ Racconto bollente in studio? Maria De Filippi…

Graziano Amato protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne? Il cavaliere dopo una prima esperienza è tornato nel programma di Maria De Filippi inizialmente per conoscere e frequentare Ida Platano la quale, tuttavia, ha deciso di non portare avanti il rapporto dopo pochi appuntamenti. Graziano è rimasto così nel parterre per trovare l’amore. Dopo aver provato, invano, a convincere Marika ad uscire con lui, Graziano è uscito a cena con Vittoria, una delle nuove dame del parterre del trono over che aveva, in precedenza, frequentato Diego.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 13 ottobre: Gemma contro Tina?

Tuttavia, Graziano non ha ancora concesso l’esclusiva a nessuna dama e sarebbe uscito anche con un’altra signora raccontando l’esterna vissuta in studio. Il racconto del cavaliere, tuttavia, secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, pare sia la causa della forte reazione della dama.

Graziano Amato scatena la bufera a Uomini e Donne

Come fanno sapere le anticipazioni, al centro dello studio di Uomini e Donne, pare che Graziano sia andato oltre nel suo racconto svelando di aver ricevuto dalla dama con cui è uscito un dono particolare scatenando la dura reazione della dama in questione.

Matteo Fioravanti tra Noemi e Veronica a Uomini e Donne/ Lacrime in studio

La versione di Graziano sarebbe stata immediatamente smentita dalla dama dando il via ad una polemica in studio e a pesanti scontri. Il momento sarà trasmesso dalla redazione di Maria De Filippi o il momento sarà tagliato? Lo scopriremo nel corso della puntata.

LEGGI ANCHE:

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Rifiuta Claudio: "Non mi vedo al tuo fianco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA