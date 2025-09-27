Graziano Di Prima, marito di Giada Lini: chi è? Ballerino come lei, per cinque anni ha lavorato per un programma della BBC

Giada Lini torna tra i professionisti di Ballando con le Stelle, quest’anno in coppia con Fabio Fognini, grande campione di tennis che ha fatto la storia di questo sport in Italia. Come in ogni edizione, anche quest’anno ci sarà a fare il tifo per lei Graziano Di Prima, suo marito, che con lei condivide il mestiere e la passione per la danza.

Non tutti sanno che tra Giada e Graziano, l’amore è esploso davanti alle telecamere: i due si sono infatti conosciuti nel 2014 durante il reality show “Amici” di Maria De Filippi e 8 anni più tardi si sono giurati amore eterno nella Basilica della Madonna della Catena, a Riesi, in Sicilia, da dove proviene proprio il marito di Giada Lini.

“Il fatto che fossimo in Sicilia, nella mia città, dopo due anni di rinvio del matrimonio, è stata una sensazione davvero forte” ha raccontato proprio il ballerino. Il marito di Giada Lini è un volto sicuramente meno conosciuto di lei, almeno in Italia, nonostante in passato abbia preso parte ad Amici. È però molto conosciuto in UK: è stato infatti a lungo protagonista del programma Strictly Come Dancing della BBC.

Graziano Di Prima, marito di Giada Lini: chi è? In passato concorrente di Amici

Nel 2014, quando è scoppiato l’amore con Giada Lini, Graziano Di Prima era proprio un concorrente di “Amici” di Maria De Filippi. La moglie, invece, era una professionista, alla sua prima esperienza nel programma. I due si sono dunque innamorati durante quell’avventura e nonostante i ruoli differenti e la differenza di età di un paio di anni (lui è più piccolo di lei), non hanno avuto dubbi sul da farsi e poco dopo si sono fidanzati.

La professoressa di Ballando con le Stelle e il marito avrebbero dovuto sposarsi nel 2020 ma a causa del Covid, le nozze sono state rimandate di due anni: nel 2020, dopo tanta attesa, è arrivato il loro giorno più bello.