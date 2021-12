Graziano Mesina, arrestato il 79enne bandito sardo/ Era latitante dal luglio del 2020

E’ stato arrestato durante la scorsa notte Graziano Mesina, quello che è considerato il più famoso esponente del banditismo sardo. Il 79enne, noto anche come Grazianeddu, è stato scovato e subito dopo arrestato da parte dei carabinieri del Ros, con il supporto del Gis in fase esecutiva, nonché del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna. Come ricorda l’edizione online dell’agenzia Asi, Graziano Mesina era latitante dal luglio di un anno fa, 2020, quando doveva presentarsi in carcere per sottostare ad un provvedimento di esecuzione a 24 anni di reclusione in galera, emesso dalla procura generale presso la Corte di Appello di Cagliari.

Grazianeddu, come appunto appena scritto, si sarebbe dovuto recare in carcere il 3 luglio del 2020, ma la sera precedente aveva lasciato la sua abitazione di Orgosolo, in provincia di Nuoro, poco prima che gli venisse notificato l’ordine di carcerazione emesso dalla Cassazione, che nel contempo aveva confermato la condanna a 30 anni di reclusione con le gravi accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

GRAZIANO MESINA ARRESTATO: IL 79ENNE TORNA IN CARCERE

Si era quindi dato alla macchia risultando irreperibile, fino appunto alle scorse ore, quando lo stesso Graziano Mesina è stato ritrovato dalle forze dell’ordine e portato quindi dietro le sbarre. Per l’ex primula rossa si tratta di un ritorno in carcere visto che lo stesso aveva già trascorso 40 anni di carcere prima di ottenere la grazia, che gli era stata poi revocata a seguito della nuova condanna definitiva.

Il 4 aprile scorso, mentre era latitante, aveva compiuto 79 anni, e durante il periodo della latitanza, sempre a come ricorda l’Agi, aveva perso le due sorelle, Antonia e Rosa, nonché il nipote, Giancarlo Pisanu, per il covid. In questi diciassette mesi di latitanza i carabinieri hanno continuato le ricerche sia nel suo comune di residente, Orgosolo, quanto in generale nel Nuorese e all’estero, fino appunto a ritrovarlo.

