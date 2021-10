Graziano Rossi e Stefania Palma/ Genitori Valentino Rossi: “Alle moto ha dato tutto”

Chi sono i genitori di Valentino Rossi, Graziano Rossi e Stefania Palma?

Graziano Rossi e Stefania Palma: rispettivamente padre e madre di Valentino Rossi. I genitori del campione di motociclismo sono stati a detta dello stesso “Dottore” decisivi per formare il fenomeno che per anni ha entusiasmato le folle. Intervistato da Sy Sport pochi giorni fa, alla vigilia della sua ultima gara in Italia prima del pensionamento, Vale ha definito i genitori “due persone speciali. Il mio segreto è il mix tra due persone così diverse. Mia madre è seria, tranquilla, educata, mentre Graziano è geniale, mezzo matto. Nel mio carattere ci sono queste due caratteristiche“.

Nonostante si siano separati, i genitori di Valentino non gli hanno mai fatto venire il loro affetto: “Avevo 10 anni più o meno, però litigavano spesso, era difficile. Quindi alla fine, a parte la sofferenza, come qualità della vita per me è stato molto meglio. E poi comunque quando i tuoi genitori si separano automaticamente acquisti potere e, non sicurezza, ma libertà perché giochi a “rimpallino” uno sull’altro. E poi diventi subito più grande“.

Graziano Rossi: “Valentino ha dato tutto al suo sport, in cambio…”

Anche Graziano Rossi e Stefania Palma hanno a loro volta detto la loro sul figlio. Il papà, alla domanda di Guido Meda, ha così risposto: “Chi è stato Valentino? E’ stato uno che ha dato tutto quello che aveva al suo sport, il motociclismo, e da questo sport ha preso tantissimo. Ha preso soprattutto l’amore di un sacco di gente. Quella è una cosa che ti porterai con te sempre, e tua figlia sarà ben contenta di avere un babbo che ha avuto un’esperienza così dolce nella vita“.

Molto belle anche le parole pronunciate da mamma Stefania:”Nella gara secondo me è importante quello che esprime. Quando lo vedo correre, la partenza è impegnativa, però già si capisce che lui sarà sempre attento a quello che deve fare. Quindi penso che tutte le signore che si sono appassionate di moto con Valentino capiscono questo, che si possono fidare, anche se è uno sport pericoloso. Esprime fiducia Valentino“.



