“Grazie Covid” e distrugge il suo locale/ Video ristoratore disperato: “Troppi costi”

La disperazione per la crisi ha spinto un pizzaiolo sardo ad un gesto estremo: distruggere il suo locale. A colpi di mazza ha sbriciolato il pub-pizzeria “Fanatic Club” di Ploaghe, vicino Sassari, facendo riprendere tutto in un video che è diventato virale sui social. Prima “ringrazia” il Covid-19, poi lascia andare la sua frustrazione. Il ristoratore, Gian Mario Fenu, soprannominato “Ciondolo” perché è noto nella zona per la sua passione per il parapendio, è uno dei casi più eclatanti dell’emergenza economica. Ristoratori e commercianti non ce la fanno più e arrivano anche a decisioni drastiche non vedendo più vie d’uscita. Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la storia drammatica di un imprenditore che si è suicidato, ora invece c’è quella di questo ristoratore che arriva a distruggere quel locale su cui aveva investito in termini economici e a livello di sogni. Il video è stato riportato anche da Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, che ha commentato: «Studiamo bene questo nuovo decreto e cerchiamo di capire quanto aiuterà imprenditori e commercianti, famiglie e single… a voi sarà di aiuto?».

RISTORATORE DISTRUGGE IL SUO LOCALE A MARTELLATE

“Soffocato” dal lockdown e dalle sue conseguenze, il 59enne ha deciso di distruggere il suo locale non avendo più la forza di ricominciare. Non potendo sostenere le spese della sua pizzeria, ha deciso di demolirla. Senza entrate da quando il coronavirus si è diffuso in Italia, ha dovuto chiudere il suo locale, ma continuare a sostenere le spese. Così però è impossibile per lui ricominciare, quindi l’unica soluzione possibile gli è sembrata quella di distruggere a martellate il suo locale. Un gesto estremo, disperato, che ha fatto il giro dei social. Il video è stato pubblicato su Facebook collezionando like e condivisioni. Gian Mario Fenu è poi intervenuto sulla stampa locale per spiegare il suo gesto. «Non ce l’ho con nessuno e non voglio lanciare nessun segnale politico. A causa del Covid non ce la facevo a sostenere i costi, allora ho deciso di abbattere la struttura», ha dichiarato il ristoratore ai microfoni dell’Unione Sarda.





