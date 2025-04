Le emozioni sono la base dell’arte e forse non c’è disciplina migliore della musica come veicolo quasi primordiale, naturale; lo sa bene Graziella Marchesi, prossima a vivere la finale di The Voice Senior 2025 dopo aver suscitato la commozione di molti non solo con la delicatezza e bellezza della sua voce ma soprattutto con la storia che c’è dietro che è forse il motore che la spinge verso questo sogno. La donna, proprio nel corso dell’esperienza nel talent, ha rivelato di aver perso tragicamente suo figlio Valerio: una morte prematura e ingiusta che ovviamente ha generato un solco nel cuore della donna.

“Sono riuscita ad andare avanti grazie alla musica, è una rinascita”, spiegava Graziella Marchesi a The Voice Senior 2025 a proposito di quanto la passione per il mondo delle sette note sia stata salvifica nel merito del dolore per la tragica e prematura morte di suo figlio Valerio. Una perdita che attanaglia il cuore e lo si percepisce ad ogni nota.

Graziella Marchesi, il dolore per la morte del figlio Valerio: “Guardo alla sua mancanza da un’altra prospettiva…”

Sempre a The Voice Senior 2025, Graziella Marchesi ha raccontato del filo rosso che collega la musica e suo figlio Valerio, tragicamente scomparso in giovane età. Nel corso del talent si è esibita sulle note di ‘Fai rumore’ di Diodato; proprio a proposito dell’assegnazione ha rivelato un dettaglio che ha commosso tutti, anche Antonella Clerici. “Mi hai fatto un regalo con questa canzone”, raccontava la cantante riferendosi a Gigi D’Alessio, “Questa canzone mi ha aiutato ad affrontare la morte di mio figlio; un aiuto a guardare alla sua mancanza da un’altra prospettiva”. Parole che toccano il cuore, che portano le lacrime a scivolare senza controllo: “Quando la canto, sento che mio figlio Valerio è qui con me”.