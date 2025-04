C’è anche Graziella Marchesi è tra i concorrenti finalisti di The Voice Senior 2025, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. La cantante nella semifinale del programma di Raiuno si è esibita sulle note di “Fai Rumore” di Diodato emozionando pubblico e giuria. Una performance degna di nota quella di Graziella, concorrente del Team Gigi, che ha emozionato fino alle lacrime Antonella Clerici e Clementino.

“Scusate, mi sono emozionata” – commenta la padrona di casa visibilmente in difficoltà nel proseguire, ma è il coach Gigi D’Alessio a commentare la performance della concorrente: “Graziella vuole essere chiamata Lelli, ma non esistono le parole per questo tipo di dolore, è contro natura. Quindi chi più di lei poteva cantare una canzone così meravigliosa, ma credo che attraverso questa canzone ci sia stato l’ennesimo contatto con suo figlio. Questa era la mia missione”. Anche Clementino e Loredana Bertè sono senza parole: “brava, bravissima”.

Graziella Marchesi con Fai Rumore emoziona: sarà la vincitrice di The Voice Senior 2025?

L’esibizione di Graziella Marchesi a The Voice Senior 2025 sulle note di “Fai Rumore” è stata un colpo al cuore; la cantante, infatti, ha dedicato il brano al figlio scomparso di cui ha parlato durante il suo percorso nel talent show canoro. “Cantare è un bisogno. Mi ha fatto superare alcuni momenti brutti. Sei anni fa è mancato il mio secondo figlio Valerio, mi è sembrato mi stesse crollando il mondo addosso. Se non mi fossi aggrappata alla musica, non so se ce l’avrei fatta” – ha raccontato la concorrente 60enne dell’Isola d’Elba che ha trovato nella musica la sua ancora di salvataggio a cui aggrapparsi per superare una tragedia immane.

Durante il suo percorso a The Voice Senior ha dimostrato il suo grandissimo talento vocale ed interpretativo con esibizioni degne di nota tra cui ricordiamo anche “Piccolo uomo” di Mia Martini. Il pubblico è dalla sua parte considerando i tantissimi messaggi di stima ed affetto scritti sui social. “Strepitosa come sempre! Un’onore per la MUSICA” – scrive un utente su Facebook a cui fa eco un altro – “Interpretazione straordinaria. Bravissima…grande emozione”. Non solo, c’è chi sottolinea: “una canzone stupenda e lei è stata bravissima. Voce meravigliosa, autentica e struggente. Siamo tutti con te”.