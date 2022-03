Grease (brillantina)/ Su Italia 1 il film cult con John Travolta e Olivia Newton-John

Grease (brillantina), film di Italia 1 diretto da Randal Kleiser

Grease (brillantina) va in onda oggi, 1 marzo, alle ore 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1978 e appartiene al genere cinematografico Musical. Il regista di questo film risulta essere Randal Kleiser mentre la sceneggiatura è stata scritta da Bronte Woodard e Allan Carr.

All’interno del cast del film ci sono numerosi attori di Hollywood molto famosi come John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward e Didi Conn. Le musiche di questo film sono state realizzate dal maestro John Farrar, in collaborazione con compositori come Barry Gibb, Jim Jacobs e Warren Casey. La fotografia è stata curata da Bill Butler.

Ora passiamo alla trama di Grease (brillantina). Danny Zuko è un leader scapestrato e giovane di una banda di motociclisti. Durante un’estate degli anni ’50, incontra Sandy Olsson, una ragazza molto dolce. Danny subito si innamora della ragazza e decide di cambiare atteggiamento per stare con lei. Difatti, ogni volta che Sandy è con lui, Danny diventa un buono che non prova risentimenti e non vuole fare il bullo. Tuttavia, l’estate finisce e per Danny e Sandy è arrivato il momento di lasciarsi.

Difatti, entrambi devono tornare alle loro vite e il loro amore, benché sia stato così forte, deve essere interrotto. Tuttavia, Sandy non sa che la sua vita sta per cambiare. Difatti, inconsapevolmente, si iscrive alla stessa scuola di Danny. Qui lo incontra e scopre che il ragazzo è il più figo della scuola. Anzi, a volte è un vero e proprio bullo: illude le ragazze e litiga con i ragazzi. Sandy rimane scioccata da ciò, perché non riconosce il Danny che ha vissuto durante l’estate. Tuttavia, i due ragazzi si conosceranno meglio anche nella loro vita comune e tra balli, canti e messe in scene, troveranno di nuovo l’amore, questa volta per sempre.

Il video del trailer “Grease (brillantina)”





