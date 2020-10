Grease – Brillantina/ Video, su Italia 1 il film con John Travolta e Olivia N. John

Grease – Brillantina va in onda su Italia 1 dalle ore 21,20 di oggi, 28 ottobre 2020. Si tratta di un musical nel quale la musica non è così totalizzante come in altre pellicole ma è la chiave di Volta, la storia è fondamentale, il sapore di polvere e brillantina, rock e quell’America anni ’50 così cinematografica da essere oggi culto anche nella cultura italiana, si esalta nelle canzoni che oramai il pubblico conosce a memoria, partendo dal brano principale, cantato da John Travolta, Olivia Newton-John e da tutto il cast, ‘You’re the One That I Want’, arrivò rapidamente ai vertici delle hit dell’epoca.

‘Grease’ è soprattutto la sua soundtrack, composta da pezzi mitici come ‘beauty school drop out’ di Frankie Avalon, così perfetta, sognante, generazionale. Oppure ‘Sandy’, splendido assolo di John Travolta sul punto di perdere la sua amata. Regista di ‘Grease’ è Randal Kleiser che l’anno successivo bissò il grande successo con ‘Laguna Blu’, nel 1988 ancora commedia con ‘Big Top Pee-wee – La mia vita picchiatella (Big Top Pee-wee)’, nel 1992 ‘Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (Honey I Blew Up the Kid)’, un regista che non ha mai vinto nulla ma ha fatto sognare l’America. Coppia protagonista, inutile specificarlo, Olivia Nwton-John nl ruolo di Sandy e John Travolta, il rockabilly tutto amici e ballo Danny Zuko, Sandy e Danny, perfetti per un musical nel quale sottolineiamo la parte incredibile di Stockard Channing nel difficile ruolo di Rizzo, un’attrice che in seguito ebbe meno di ciò che meritava ma in ‘6 gradi di separazione (Six Degrees of Separation)’ ricevette una meritata nomination all’oscar come Miglior attrice non protagonista.

Grease – Brillantina, la trama del film

In Grease – Brillantina siamo negli anni ’50 americani e Danny Zuko, uno dei capi dei Thunderbirds, un gruppo di ragazzi un po’ bulli, un po’ guasconi, tra giubbotti di pelle, macchine e rock’n’roll cerca di superare esami a scuola e trovare ragazze da far innamorare. In quell’estate che nessuno dimenticherà mai, Danny incontra Sandy, ragazza di buona famiglia, anche lei studentessa alla Rydell High School, un po’ attratta da Danny anche se non apprezza del tutto il suo atteggiamento sopra le righe.

Pettine, chiodo e brillantina sono le divinità di Danny, edonista e narciso, studente poco modello ma così affascinante da far innamorare un discreto plotoncino di ragazze, anche se lui vuole Sandy. Nella scuola c’è anche Rizzo, la ragazza un po’ ‘bad girl style’ che invita Sandy nelle ‘Pink Ladies’ il gruppo femminile. Inizia così la caccia ai ragazzi, nasce l’amore tra Sandy e Danny, lui riesce anche a fare l’idiota, rischia di perdere la bionda bambola che, trasformata in una rock girl da far girare la testa a tutti, metterà la testa a posto al ciuffato Travolta.

