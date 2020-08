“Grecia abbandona migranti in mare”/ Governo nega, ma NYT: “Lasciati alla deriva”

Grecia nel caos per il caso migranti. Nelle ultime ore, infatti, il New York Times ha diramato la notizia che al largo delle coste greche centinaia di migranti vengono imbarcati su gommoni senza timone e motore e abbandonati al limite delle acque territoriali con la Turchia. Uno scenario davvero allarmante quello che si sta verificando in Grecia che, in piena crisi da Coronavirus, si appresta a dover affrontare anche l’arrivo di migliaia di profughi. La notizia è stata pubblicata sul New York Times che ha deciso di raccontare anche le storie di donne e uomini che, una volta giunti nello splendido mare Egeo, si ritrovano a vivere un vero e proprio inferno. Tra le storie c’è anche quella di una donna di 50 anni proveniente dalla Siria che era prigioniera di un campo profughi dell’isola di Rodi. La donna era arrivata lì qualche giorno fa con i due figli di anni 12 e 14, ma alcuni uomini la convincono la sera del 26 luglio a salire su di un autobus in compagnia di altri venti migranti. Quel bus avrebbe dovuto portare la donna prima su di una isola e poi nella città di Atene.

GRECIA, MIGRANTI ABBANDONATI AL CONFINE CON LA TURCHIA?

Peccato che non sia andata affatto così, visto che la donna e gli altri migranti una volta saliti sono stati portati in mare aperto. A questo punto vengono sistemati su dei gommoni senza motore e timone e abbandonati come se nulla fosse in mare aperto in una zona a confine con le acque della Turchia. E’ proprio la guardia costiera turca a soccorrerli in mare. Un vero e proprio orrore quello messo in atto dal governo greco che in questi mesi sta respingendo flotte di migranti. Stando alle stime dichiarate dal New York Times sarebbero ben 1.072 i migranti esclusi dal mese di marzo ad oggi. Il rifiuto da parte della Grecia verso i migranti sarebbe confessato anche dalla presenza di foto e video scattate nel momento in cui i naufraghi sono stati fatti imbarcare. Intanto il governo nega categoricamente di aver compiuto delle attività di questo tipo, anzi il portavoce del governo ha precisato “le autorità siano impegnate in attività clandestine“. Ma contro il governo greco, guidato dal conservatore Kyrikiaos Mistotakis, si sono schierati anche i giornalisti che hanno parlato di rapporti tesi con la Turchia per la gestione dei migranti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA