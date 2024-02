Grecia Colmenares, ‘accusa’ choc a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Vittorio è uscito per colpa tua!”

Grande Fratello 2023, la Casa si divide dopo l’uscita di Vittorio Menozzi

L’aria nella Casa più spiata d’Italia è forse tesa quanto mai dopo 5 mesi di viaggio: la 35a puntata del Grande Fratello 2023 ha servito ai telespettatori e inquilini un colpo di scena difficile da pronosticare: l’eliminazione di Vittorio Menozzi. Neanche a dirlo, l’uscita del modello è stata accompagnata da una rovente discussione con diversi concorrenti coinvolti vissuta da protagonista da Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi, poco prima di scoprire il verdetto del televoto, aveva avuto un confronto con Vittorio Menozzi dopo una settimana piuttosto difficile. Una settimana di silenzio, dovuta a frizioni accumulate e che sembravano aver posto fine alla loro amicizia. Il risultato non è stato dei migliori e, come se non bastasse, è poi arrivata la doccia fredda dell’eliminazione dopo 5 mesi di permanenza.

Beatrice Luzzi si è dunque scagliata contro coloro che hanno nominato Vittorio Menozzi, a sua volta accusata di aver contribuito con il suo silenzio ad indispettire il pubblico. Passata la notte i toni non si sono abbassati e – come riporta Il Vicolo delle News – questa mattina la discussione è proseguita. L’attrice ha discusso innanzitutto con Grecia Colmenares: “Io non voglio litigare, voglio parlare! Vittorio non sopportava più il tuo comportamento”. La replica della Luzzi è però stata perentoria: “Io non ho nominato Vittorio, siete stati in 3 e lo avete fatto per mesi. Se non si nominano le persone non escono! Io ho avuto un problema con lui perché avevo stima e affetto”.

Gli animi si sono poi accesi quando sia Perla Vatiero che Anita Olivieri hanno tentato di intromettersi per dare la propria opinione. La prima in particolare ha asserito: “Tu al tavolo non avevi detto che volevi eliminare Vittorio?”. Beatrice Luzzi ha chiaramente negato, infuriandosi per il ripetersi di un’accusa a suo dire fittizia e insensata. “Io ero delusa e ho fatto due passi indietro, il pubblico forse ha visto il comportamento poco coerente. Voi invece mi state accusando di una cosa gravissima!”. Grecia Colmenares è però ripartita all’attacco: “E’ colpa tua!”; si prospetta una prossima puntata del Grande Fratello 2023 piuttosto infuocata.











