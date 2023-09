Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi, bacio al Grande Fratello 2023/ In tugurio scatta la passione ma…

Grecia Clomenares e Giuseppe Garibaldi: bacio nel tugurio del Grande Fratello 2023

Dopo più di due settimane di permanenza, nella casa del Grande Fratello 2023 è arrivato il primo bacio. Protagonisti del momento di passione non sono stati Massimiliano Varrese e Heidi Baci come in molti speravano dopo l’ammissione dell’attore di provare un interesse per la 26enne, ma Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Entrambi single e con la voglia di trovare l’amore, Grecia e Giuseppe si sono avvicinati in tugurio regalando al pubblico che, in quel momento stava guardando la diretta, il primo bacio della nuova edizione del reality.

Se in quella che si è conclusa ad aprile scorso, già dopo i primi giorni di permanenza nella casa, il pubblico sognava con il feeling evidente tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quest’anno, le ship faticano a partire. Grecia e Giuseppe, però, hanno regalato il primo momento romantico anche se tra i due è stato tutto un gioco.

La verità sul bacio tra Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi

I concorrenti del Grande Fratello 2023 sono stati chiamati a girare una soap opera dal titolo “Tugurio amaro” con protagonisti Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo ha interpretato il ruolo di un uomo con una doppia relazione mentre Grecia ha interpretato il ruolo della moglie, a sua volta impegnata in un’altra relazione con Vittorio. Quello di amante, invece, è stato affidato a Rosy Chin.

Una delle scene della soap opera prevedeva proprio il bacio tra Grecia e Giuseppe che, diretti da Ciro Petrone, non si sono tirati indietro scambiando un bacio le cui immagini, in breve tempo, sono diventate virali.

