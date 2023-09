Grecia Colmenares e Rosy Chin. lite sfiorata al Grande Fratello 2023/ Lo straccio gate scatena lo scontro…

Grecia Colmenares e Rosy Chin: prima discussione al Grande Fratello 2023

Grecia Colmenares e Rosy Chin sono tra le concorrenti del Grande Fratello 2023 con un carattere forte e deciso e sono proprio loro le prime a sfiorare la lite. Dopo le prime ore di pacifica conoscenza, la convivenza comincia a mettere a dura prova i rapporti. Se nel tugurio la situazione è più tranquilla essendoci solo cinque persone, così non è in casa. Grecia e Rosy, in particolare, hanno immediatamente preso in mano le redini della casa, ma avendo un diverso modo di organizzare la cucina, hanno rischiato di litigare furiosamente.

Grande Fratello 2023, concorrenti alzano il mestolo per capire l'ora/ Il video diverte il web

Rosy che è una chef ed imprenditrice avendo un famoso ristorante a Milano, ha così pensato bene di organizzare la cucina. In particolare, Rosy si è occupata di sistemare i canovacci da cucina in modo da poterli avere a disposizione subito in casa di necessità, ma l’ordine scelto da Rosy non è piaciuto a Grecia.

Grande fratello, 5 concorrenti nominati al televoto: chi é eliminato?/ Lo spoiler dell'immunità

Lo straccio gate al Grande Fratello 2023

Dopo aver visto il modo in cui Rosy aveva posizionato i canovacci da cucina, Grecia Colmenares è intervenuta facendole notare che, posizionandoli in quel modo, si dava una brutta immagine della casa ai telespettatori. Secondo Grecia, inoltre, posizionati in quel modo, avrebbero potuto rappresentare un ostacolo per il cameraman. Rosy, però, ha difeso la propria scelta invitando l’attrice di soap opera a lasciarli dov’erano.

Nonostante tutto, Grecia ha pensato bene di prendere i canovacci e portarli in giardino. Di fronte a tale gesto, Rosy è riuscita a mantenere la calma evitando, così, una discussione.

Rosy Chin imita Rosa Ricci di Mare Fuori. Poi: “Besame er bu*io“/ Parola vietata al Grande Fratello 2023 e...

litigata sfiorata per lo straccio-gate. Con qualche mese di esaurimento in più sarebbe scattata l'IRA veneto-cinese #gf #grandefratello pic.twitter.com/E4hI6vWD4f — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 13, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA