Grecia Colmenares e Simona Tagli, perché hanno litigato al Grande Fratello 2024?/ Faccia a faccia in diretta

Grecia Colmenares e Simona Tagli, nuovo confronto in arrivo al Grande Fratello 2024: perché avevano discusso in precedenza

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2024 dell’11 marzo andrà in scena un nuovo round dello scontro tra Grecia Colmenares e Simona Tagli. L’attrice sudamericana è stata eliminata durante ultima puntata del reality, ma a quanto pare ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. E questi sassolini hanno come protagonista proprio Simona, che da quando è entrata nella Casa ha attirato le attenzioni e le ire di molti coinquilini.

Grecia e Simona hanno d’altronde avuto già qualche screzio al Grande Fratello. Solo poche settimane fa, l’attrice accusava la showgirl di aver dato ad alcune donne della casa delle ‘iene’. Grecia l’aveva poi accusata di seguirla sempre con lo sguardo: “Quando Vittorio è andato via ho sentito che una persona mi guardava ed eri tu che mi guardavi ridendo. Tu stai attenta sempre a quello che faccio”.

Grecia Colmenares contro Simona Tagli e Beatrice Luzzi: resa dei conti nella nuova puntata?

Simona Tagli ha però replicato con tutt’altro tono, dichiarando: “Ti guardo perché cerco di capirti. Sono stata nella casa per 3 settimane, non sono riuscita ad avere una tua reazione ed eri molto carina quando mi hai dato della maleducata, non me la sono presa perché non lo sono. Sei una persona dolcissima.” C’è però ancora qualcosa che Grecia vuole chiarire con Simona, e quale modo migliore se non un confronto nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024?

E chissà che non ci sia occasione per Grecia per avere anche un confronto con Beatrice Luzzi. Le due donne hanno iniziato il percorso al Grande Fratello come amiche, ma le loro strade si sono poi separate nel corso degli ultimi mesi a causa di incomprensioni poi tramutate in accesi scontri. Grecia potrebbe dunque avere in diretta un confronto con le due prime donne rimaste nella Casa.

