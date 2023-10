Grecia Colmenares, gaffe al compleanno di Ciro Petrone al Grande Fratello/ Sorpresa “quasi” rovinata

Ciro Petrone compie gli anni al Grande Fratello 2023: Grecia Colmenares “guastafeste”

Al Grande Fratello 2023 è arrivata una nuova occasione per divertirsi in spensieratezza, “gentilmente offerta” da Ciro Petrone. L’attore – come riporta Novella 2000 – ha festeggiato questa notte il giorno del suo compleanno ma il tutto è stato preparato a sua insaputa. Prima che scoccasse l’ora esatta, il giovane è stato chiamato in confessionale mentre i concorrenti si apprestavano ad organizzare la festa a sorpresa.

Mentre Ciro Petrone era impegnato in confessionale, tutto sembrava procedere per il meglio. I concorrenti del Grande Fratello 2023 si sono mobilitati per ultimare gli ultimi dettagli per la festa a sorpresa in occasione del compleanno dell’attore. Nel bel mezzo dei preparativi, Grecia Colmenares ha però rischiato di rovinare tutto; l’attrice si è resa protagonista di una simpatica gaffe con una delle trobette offerte ai concorrenti per vivacizzare la festa. Proprio mentre Ciro Petrone si trovava ancora in confessionale, ignaro dei preparativi, la donna ha pensato bene di suonare lo strumento rischiando di svelare anzitempo la sorpresa in corso d’opera.

Grecia Colmenares, “pericolo” scampato: la festa per Ciro Petrone è stata un successo!

Il gesto di Grecia Colmenares – che ha rischiato di far saltare la festa a sorpresa per Ciro Petrone in occasione del suo compleanno – è stato prontamente redarguito dai concorrenti: “Dai Grecia però! Questa è una sorpresa…”. Chiaramente qualcuno si è anche lasciato andare a qualche risata per l’ennesima gaffe divertente dell’attrice. In ogni caso, tutto si è risolto per il meglio; quando Ciro Petrone ha lasciato il confessionale è sembrato totalmente spiazzato e felice della sorpresa organizzata per lui.

Sorrisi, festoni, clima sereno e balli in pista; la sorpresa di compleanno per Ciro Petrone è stata un vero successo e la piccola defaillance di Grecia Colmenares è passata inosservata al diretto interessato. L’attore si è divertito con tutti i suoi compagni di viaggio e tutti sono sembrati deporre, almeno per un po’, le asce di guerra. Petrone ha dunque spento le candeline poste su una succulenta crostata, proseguendo con un simpatico discorso di ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato a questo momento gioioso.











