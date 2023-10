Grecia Colmenares in lacrime ricorda la morte dei genitori/ “Ho dei bellissimi ricordi ma da piccola..”

Grecia parla del suo ex marito: “Marcello è il mio primo e unico amore”

Grecia Colmenares ha portato una ventata di allegria e leggerezza all’interno della casa del Grande Fratello. In realtà, però, la concorrente nasconde un passato non sempre felice e spensierato. In confidenza a Letizia e Alex, la gieffina ha parlato del suo primo marito e del successivo divorzio.

Grecia Colmenares, gaffe al compleanno di Ciro Petrone al Grande Fratello/ Sorpresa "quasi" rovinata

“Facciamo una cosa mi disse: ‘Ti invito a uscire’. Io gli dico: ‘Non posso’.Perchè? Non potevo fare tardi. Allora lui ha chiesto se potevamo parlare un po’ e io gli ho risposto: “Ok, ma fuori”. Siamo stati in un giardino e abbiamo parlato di tutto… pioveva e non siamo rimasti seduti a parlare” afferma Grecia Colmenares che aggiunge: “A quel punto gli ho detto che dovevo andare via e, a partire da quel momento, non ci siamo separati mai. Quando guardi la persona che ti piace ti dimentichi del mondo. Poi è nato Gianfranco. Perchè ci siamo lasciati? La personalità di entrambi, non è colpa di una persona sola è stata colpa di entrambi: tanto lavoro lui, tanto lavoro io. Quando mi sono sposata avevo 23 anni, ci siamo lasciati di comune accordo: abbiamo parlato e capito fosse meglio così. Marcello è il mio primo e unico amore. ”

Grecia Colmenares eliminata "per gioco" al Grande Fratello 2023/ Reazione epica e Signorini impazzisce!

Colmenares e la morte dei genitori: “Litigavano tanto e…”

Nonostante abbia sempre stampato un bellissimo sorriso, Grecia Colmenares nasconde un passato doloroso. La morte dei genitori l’ha profondamente sconvolta, e quando era piccola le continue liti l’hanno segnata per sempre: “Mio papà è morto sette anni prima della mamma“.

Grecia Colmenares scoppia in lacrime: “Di lui ho dei ricordi bellissimi. Prima non tanto, perchè la separazione dei miei è stata brutta, litigavano tanto quando avevo cinque anni. Però, dopo, ti rendi conto che non vuoi litigare mai. Sono cresciuta troppo presto per esperienza”.

Fiordaliso gela Grecia Colmenares: "Non accetta di essere sul viale del tramonto"/ "Pensa solo al pubblico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA