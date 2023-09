Grecia Colmenares invaghita di due uomini Mediaset?/ “Uno è alto e ha i capelli grigi, l’altro…”

Grecia Colmenares e la confessione sull’amore

Grecia Colmenares rischia di lasciare definitivamente la casa nel corso della quinta puntata del Grande Fratello 2023 essendo finita al televoto eliminatorio insieme ad Arnold, Vittorio, Claudio e Giselda. L’attrice di soap opera non è entrate nel cuore degli altri concorrenti scontrandosi soprattutto con le ragazze più giovani. Tuttavia, l’atteggiamento di Grecia sta conquistando il pubblico che potrebbe decidere di salvarla anche per scoprire l’identità dei due uomini di cui si sarebbe invaghita. All’interno della casa di Cinecittà, Grecia ha confessato di essere single per poi svelare un’infatuazione per due uomini che lavorerebbero a Mediaset. La confessione è arrivata durante la notte nel corso di una chiacchierata con Fiordaliso.

Alfonso Signorini ha così cercato di indagare per scoprire l’identità degli uomini che farebbero battere il cuore alla Colmenares la quale, tuttavia, ha scelto di non fare nomi. Ad ipotizzare, tuttavia, chi potrebbe essere uno dei due è stata proprio Fiordaliso.

Grecia Colmenares e l’amore: Fiordaliso ipotizza l’uomo per il quale prova interesse

L’amore è uno degli ingredienti principali del Grande Fratello 2023 e Alfonso Signorini, in attesa che si formino delle coppie, prova ad indagare nella vita sentimentale di Grecia per capire chi potrebbero essere gli uomini di cui si sarebbe infatuata. “Chi è? Non si può dire! Sono due! Sono due che mi piacciono così di istinto. Non siamo usciti, è un amore platonico. Uno è alto e ha i capelli grigi. Bello e alto. Il secondo uomo sta vicino a te Signorini, solo mi hanno detto che è sposato. Questa persona è molto gentile, ma è sposato”, le parole della Colmenares.

In confessionale con Grecia, Fiordaliso azzarda un nome: “Secondo me le piace un presentatore leggermente più giovane di lei che lavora qui a Mediaset e ha i capelli bianchi. Un giornalista-presentatore con i capelli bianchi e grigi. Chi? Paolo Del Debbio!” – mentre, in studio, Rebecca Staffelli ha aggiunto – “Grecia si è sentita spalle al muro e voleva fare il gioco delle tre carte, secondo me il secondo uomo non esiste, è solo Paolo Del Debbio l’uomo che le piace“.

