Grecia Colmenares piange per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Mi ha detto che si sente sola…”

Nella casa del Grande Fratello 2023, l’atmosfera è ancora tesa. Tra i concorrenti sono nate le prime simpatie, ma anche le prime antipatie che hanno dato vita a gruppi diversi. Tra i concorrenti che stanno facendo fatica a creare legami c’è Beatrice Luzzi. L’attrice ha la maggior parte della casa contro. Beatrice ha litigato più volte con i coinquilini, in particolare con Rosy Chin, ma anche con le altre ragazze della casa. Nonostante, nel corso delle puntate serali, Alfonso Signorini abbia provato a far confrontare le donne della casa, la situazione non è cambiata.

A risentirne è anche Grecia Colmenares che, sentendosi particolarmente vicina a Beatrice, nelle scorse ore, si è lasciata andare alle lacrime dopo averla salutata e aver raccolto il suo sfogo.

Le parole di Grecia Colmenares su Beatrice Luzzi

La casa del Grande Fratello 2023 è divisa in due e Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares sentono la mancanza l’una dell’altra. Le due attrici hanno così avuto modo di salutarsi a distanza e la Luzzi non ha nascosto di sentirsi profondamente sola. Pur essendo in gruppo, Beatrice non nasconde di sentire la mancanza di Grecia, l’unica persona con cui ha instaurato un legame. Grecia, così, dopo averle parlato, sentendo la sofferenza dell’amica, si è lasciata andare ad uno sfogo parlando con Giuseppe, Rosy e Samira.

“Mi ha detto che si sente sola” ha affermato Grecia tra le lacrime mentre gli altri tuguriati provavano a rassicurarla. “È anche colpa sua, lei non si mette in discussione”, ha, tuttavia, sottolineato Grecia. Samira e Giuseppe chiedono così a Grecia di parlare con Beatrice esortandola a mettersi in gioco e l’attrice di soap ammette di essere felice di essere in tugurio.

