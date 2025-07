Quest'isola è la vera regina nascosta dell'estate greca: autentica, conveniente, dalla bellezza mozzafiato

Le rotte estive si affolano verso le solite mete iconiche della Grecia, come l’immancabile Mykonos o Santorini, ma c’è un’isola che conquista in silenzio il cuore dei viaggiatori più attenti quelli che cercano bellezza, autenticità e…risparmio.

Si chiama Rodi ed è la più grande delle isole del Dodecaneso, sospesa tra acque cristalline, una storia millenaria alle spalle e una varietà a dir poco sorprendente di paesaggi.

Un’isola per tutti (senza compromessi)

Raggiungibile facilmente grazie a numerosi voli in partenza da tutta Italia (spesso a tariffe low cost) Rodi è senz’altro una desitinazione che riesce a mettere d’accordo viaggiatori con gusto o budget diversi. Chi sta organizzando una fuga romantica, un viaggio in solitaria o anche una vacanza in famiglia, troverà in Rodi un angolo di paradiso, fatto di pace e tranquillità ma anche di divertimento.

Impossibile parlare di Rodi senza citare fin da subito il suo mare. La costa orientale dll’isola, protetta dai venti, è punteggiata di spiagge sabbiose e calme, ideali per chi sogna una vacanza all’insegna del relax assoluto e dei lunghi bagni.

Da Tsambika, con la sua sabbia dorata e la cappella in cima alla collina, fino alla romantica Anthony Quinn Bay, incastonata tra scogliere e pinete, ogni spiaggia è una cartolina vivente. Chi ama il vento e gli sport acquatici troverà invece nella costa occidentale il proprio regno.

A Prosnisi, il punto in cui il Mar Egeo incontra il Mar di Levante, il paesaggio cambia volto. Qui si cammina letteralmente tra due mari, in uno scenario surreale e suggestivo amato dai surfisti e dai fotografi.

Non solo mare

Lontano dalla sabbia, Rodi continua a sorprendere. La città vecchia di Rodi, dichiarata Patrimonio dell’Umanitò dall’UNESCO, è un intreccio di viuzze medievali, mura fortificate e piazzette nascoste dove ogni angolo racconta storie di cavalieri e scambi culturali avvenuti nel corso dei secoli.

A pochi chilometri di distanza, il borgo di Lindos si arrampica sulle rocce con le sue case bianchissime e l’imponente Acropoli affacciata sul mare. Salire a piedi fino alla cima è una piccola impresa ma la vista ripaga ogni passo. E all’interno dell’isola villaggi come Kritinia, Ebonas o Archangelos offrono un tuffo nella Grecia più atuentica fatta di taverne semplici e accoglienza genuina. Qui la vita scorre lenta e il tempo sembra essersi fermato.

A differenza di altre destinazioni ben più balsonate, Rodi rimane ancora accessibile. I costi per mangiare, dormire o noleggiare un’auto sono nettamente più bassi rispetto a quelli delle isole più famose, e di certo non si rinuncia a comfort e comodità.

Si può dormire vicino al mare senza vuotare il portafoglio e godersi una cena di pesce a 20 euro. Anche noleggiare un’auto è meno costoso di quanto si pensi.

Alla luce di tutto questo, Rodi è una scelta senza dubbio intelligente per chi cerca una vacanza “completa”: mare da sogno, patrimonio storico, costi contenuti, ottima cucina e piena libertà di movimento.