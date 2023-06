Grecia, nave russa dei missili ipersonici soccorre barcone migranti/ 68 persone salvate

Mentre si allunga la scia delle polemiche attorno al naufragio in Grecia, la Russia annuncia di aver soccorso 68 migranti nel Mar Mediterraneo. L’intervento è stato effettuato dalla nave da guerra russa Admiral Gorshkov, stando a quanto rivelato dal Ministero della Difesa russo e ripreso dall’agenzia Tass. L’equipaggio della nave dei missili ipersonici, che svolge missioni nell’ambito della task force permanente della Marina russa nel Mediterraneo, e quello della nave da carico Pizhma che l’accompagnava, “hanno salvato i passeggeri della nave Avalon in difficoltà nelle acque territoriali della Grecia“.

L’imbarcazione di migranti era salpata dalla Turchia e avrebbe poi lanciato una richiesta di soccorso alle prime ore del mattino di oggi. La nave russa ha ricevuto la richiesta ed è intervenuta, come confermato anche dall’ufficio stampa della Guardia costiera greca. “L’operazione di salvataggio è andata a buon fine“, recita il comunicato russo.

RUSSIA “MIGRANTI SOCCORSI, ASSISTITI E TRASFERITI A KALYMNO”

La Russia ha comunicato altresì che “le persone a bordo dell’imbarcazione incagliata sono state evacuate sulla nave da carico secco Pizhma dove hanno ricevuto l’assistenza medica necessaria e sono state trasportate nella baia dell’isola di Kalymno“. Al momento non è nota la nazionalità dei migranti soccorsi, che sono stati trasferiti, dopo il salvataggio, all’isola di Leros in sicurezza. L’Admiral Gorshkov è una delle principali navi da guerra russe.

In passato è stata usata per testare e impiegare missili ipersonici. Non è chiaro quali armi trasportasse al momento dell’intervento per soccorrere i migranti. Il salvataggio è avvenuto, comunque, a meno di una settimana dal naufragio al largo della città di Pylos, nella regione del Peloponneso, del peschereccio, con la morte di circa 500 persone o disperse a causa dell’affondamento, incidente dopo il quale sono stati soccorsi oltre un centinaio di migranti dalla Guardia costiera greca.

