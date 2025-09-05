Durissima legge della Grecia nei confronti dei migranti e in particolare di coloro che richiedono asilo: cosa è stato deciso dal parlamento

Dopo una nuova ondata di arrivi di migranti, la Grecia ha approvato una legge che inasprisce le misure nei confronti di coloro che richiedono asilo e che vengono respinti. Mercoledì scorso la legge è stata approvata dal Parlamento, stabilendo che i migranti privi di documenti che entrano in Grecia da Paesi terzi considerati sicuri dall’Ue non hanno diritto all’asilo.

Venezia, paradosso borseggiatori: denunciano i cittadini/ “Ci filmano e fermano senza che siano autorizzati!”

Radio 3 Mondo di Radio Rai ha affrontato l’argomento con Konstantinos Moschochoritis, direttore generale di Intersos, grande esperto del tema dei flussi migratori in Grecia negli ultimi dieci anni. In merito alla nuova legge ha spiegato: «Purtroppo la Grecia, parlo sia come direttore di Intersos a Roma ma anche come greco e a nome della nostra sorella Intersos Grecia, ha approvato una legislazione disumana e razzista che potrebbe comportare per i richiedenti asilo respinti pene detentive, multe e anche l’obbligo di indossare braccialetti elettronici».

BMW iX3, svelato il SUV elettrico Neue Klasse/ Riuscirà ad avere la meglio su Tesla?

E ancora: «Secondo questa nuova legge i richiedenti asilo respinti che non lasciano il Paese entro 14 giorni rischiano da 2 a 4 anni di carcere. Il governo ha detto ai migranti che non sono i benvenuti; di conseguenza, o tornano nel loro Paese o vanno in prigione».

GRECIA, LEGGE RICHIEDENTI ASILO INASPRITA: COSA SUCCEDE ORA

Le misure di deterrenza si sono dunque inasprite: «Le persone che arrivano senza documenti – continua Moschochoritis – potranno essere trattenute per 24 mesi, rispetto agli attuali 18, e i migranti senza documenti presenti in Grecia da oltre sette anni non avranno più il diritto di regolarizzare la loro posizione. Inoltre, chi verrà giudicato colpevole di ingresso illegale sarà multato da 5.000 fino a 10.000 euro».

Million Day di oggi 5 settembre 2025, estrazione delle ore 13/ Numeri vincenti del "pranzo": ecco quali

La legge è stata approvata dal governo in maniera ovviamente democratica, e l’esecutivo di Atene ha sottolineato che si tratta del primo Paese ad aver introdotto una legge persuasiva contro i migranti. Ma, inevitabilmente, è scoppiata la polemica.



GRECIA, LEGGE RICHIEDENTI ASILO INASPRITA: SI RISCHIA EMULAZIONE?

C’è il rischio di un’emulazione? «Questo è un precedente pericoloso – ammette il numero uno di Intersos Roma –. La Grecia all’inizio di luglio ha sospeso per 90 giorni le domande di asilo in seguito all’aumento degli arrivi dalla Libia, e parliamo di violazioni di convenzioni internazionali ed europee, ma l’Ue non ha espresso parere negativo. Siamo davanti a una situazione che potrebbe propagarsi ad altri Paesi, e il governo ha detto di essere orgoglioso di questa legge che permetterà alla Grecia di essere all’avanguardia».

Il governo Mitsotakis ha di fatto approvato questa linea, dichiarando che è giusto proseguire con l’inasprimento delle leggi contro le domande di asilo. «Questa deriva va avanti da tempo – aggiunge Moschochoritis – ed è l’ultimo episodio di una serie di passi contraddittori. Questa legge viene approvata mentre la fiducia della popolazione, greca ma anche europea, è in rapido calo. Il precedente ministro della Migrazione aveva legalizzato 30.000 persone con permesso di soggiorno, che si trovavano in Grecia da sette anni, cosa che la nuova legge invece ha negato».