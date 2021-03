Green Book, storia vera di Doc Don Shirley e Tony Lip Vallelonga/ Viaggio nel razzismo

Green Book, la storia vera del film: Don Shirley e Tony Lip Vallelonga scopriamo chi sono

Green Book, il film che ha conquistato 3 Oscar nel 2019, non nasce dalla fantasia. La pellicola si ispira infatti ad una storia vera: quella del buttafuori italoamericano Frank Anthony Vallelonga, detto Tony Lip, e del suo incontro con l’afroamericano Donald Walbridge Shirley, detto Don. Quest’ultimo è un compositore e pianista jazz che tra gli anni ’50 e ’60 pubblicò circa 20 album, girando molti locali americani importanti per esibirsi. Fu proprio lui a decidere di assumere un autista, Lip appunto, per viaggiare da New York al sud degli Stati Uniti per un tour musicale.

Il titolo del film ha un significato ben chiaro perché fa riferimento alla Negro Motorist Green Book alla mano, una sorta di mappa di motel, ristoranti e distributori di benzina che accettavano la presenza di persone di colore. Ma chi sono realmente i due personaggi interpretati nel film da Viggo Mortensen e Maehershala Ali?

Chi è davvero Doc Don Shirley?

Il pianista Doc Don Shirley nacque a Pensacola, in Florida il 29 gennaio del 1927, da genitori giamaicani immigrati. Mostra da subito una grande propensione per la musica e per il pianoforte in particolare, beccandosi l’appellativo di bambino prodigio. Nonostante la passione per la musica classica, il produttore musicale Sol Hourk gli consigliò di focalizzarsi sul jazz. Shirley, però, pur dedicandosi a questo genere continuò a studiare musica classica, creando uno stile tutto suo che sarà la sua fortuna. Nonostante non gli venisse data l’opportunità di suonare nei teatri proprio per il colore della sua pelle, le sue composizioni non saranno ignorate e arriveranno nei migliori locali.

Frank Anthony Vallelonga detto Lip: la vera storia

Frank Anthony Vallelonga nacque invece in Pennsylvania il 9 luglio del 1930 da genitori italiani. Il suo soprannome, Lip (labbro) , nasce dalla sua grande abilità con le parole. Prima del lavoro di buttafuori al nightclub Copacabana e prima di diventare l’autista del pianista Shirley, Tony servì nell’esercito americano nel periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente lavorò come attore in film di mafia con comparse e piccole parti, fino a mettersi in risalto con il ruolo di Carmine Lupertazzi nella serie I Soprano.



