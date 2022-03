Green book, storia vera/ La famiglia Shirley definì il film una menzogna

Green Book, la storia vera dietro al film e le polemiche

Questa sera, mercoledì 30 marzo, va in onda su Raiuno il film Green Book, una pellicola che nel 2019 ha vinto anche il premio Oscar come miglior film. Si trae naturalmente ispirazione da una storia vera, narrata dal punto di vista di uno degli sceneggiatori, Nick Vallelonga, figlio di Tony Lip, il personaggio interpretato da Mortensen. Green Book narra l’amicizia realmente esistita tra Lip e il musicista afroamericano Don Shirley, per cui fece l’autista e il bodyguard durante un tour nell’America degli anni 60.

A proposito del film, la famiglia Shirley ha sempre preso le distanze sui fatti narrati, fin dall’uscita in sala, sostenendo che la vicenda fosse stata decisamente romanzata. Attraverso un comunicato spiegò che in realtà Tony e Don non erano davvero amici, ma intrattenevano semplicemente rapporti di tipo lavorativi.

La storia vera del film Green Book, la presa di posizione della famiglia Shirley

I parenti dell’artista arrivarono a definire il film Green Book una “sinfonia di bugie”, demolendo di fatto la base narrativa e gli eventi raccontati nella pellicola. La storia vera, quindi, si distanzia molto da quanto vediamo nel film? Non secondo Nick Vallelonga, che ha ammesso di aver parlato esclusivamente con Don Shirley prima del film:

“Lo stesso Don Shirley mi ha detto di non parlare con nessuno. Mi ha raccontato la storia che voleva raccontare. Ha difeso la sua vita privata e diversi altri particolari straordinari della sua vita. Era un uomo straordinario. Mi ha detto: ‘Se vuoi raccontare la storia, racconta la versione che viene da tuo padre, da me, e da nessun altro. Non parlare con nessun altro. È così che dovrai fare il film'”.

