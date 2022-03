Green Book/ Su Rai 1 il film che racconta l’amicizia tra il buttafuori e il pianista

Green book, trama del film in onda su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, in onda il film Green Book, che ha come protagonisti gli attori Viggo Mortens e Mahershala Ali. La pellicola racconta l’amicizia tra un buttafuori americano e un pianista afroamericano, protagonisti di un viaggio nell’America negli anni sessanta. Il film è ispirato alla storia vera di Don Shirley, pianista, e Tony Lip, buttafuori italoamericano che accompagnò il musicista in tour per gli Stati Uniti. Uno degli sceneggiatori del film è Nick Vallelonga, figlio di Tony Lip. La trama del film racconta la storia di un’amicizia, ma affronta anche un tema molto importante come quello del razzismo. Il titolo del film prende infatti spunto da una sorta di guida turistica in cui erano indicati gli alberghi e i ristoranti nei quali gli afroamericani potevano entrare senza problemi.

Green book, il film tratto da una storia vera

Il film Green Book è tratto da un libro che esiste veramente. Si tratta di una guida che forniva informazioni alle persone afro-americane sui luoghi dove potevano entrare, mangiare e dormire. Inoltre, questa pellicola ha avuto un successo straordinario. Mahershala Ali per la sua interpretazione ha vinto il premio Oscar e anche il film è stato premiato come migliore pellicola. In più, Viggo Mortensen che interpreta Tony Lip, ha dovuto prendere molti chili per calarsi nella parte e a tratti sembra irriconoscibile. Nel cast del film troviamo anche Brian Stepanek nel ruolo di Graham Kindell, doppiato nella versione italiana da Luca Biagini. Stepanek è nato a Cleveland il 6 febbraio del 1971. Diventa noto a tutti per il ruolo di Arwin in Zack & Cody al Grand Hotel una sitcome targata Disney Channel. In carriera ha esordito al cinema in Formula per un delitto di Barbet Schroeder mentre in tv è arrivato proprio grazie a Zack & Cody. In Italia è stato doppiato anche da Luca Dal Fabro, Franco Mannella e Giorgio Lopez tra gli altri.

Green book, dove vedere in streaming il film di Rai 1

Green book è “un classico film americano da grande pubblico che è stato scritto, diretto e anche interpretato con tutti gli attributi”. Paola Casella premia il film con quattro stellette sulle cinque messe a disposizione da MyMovies e aggiunge: “Sarebbe troppo facile etichettare questo film come un A spasso con Daisy a parti invertite e non farebbe giustizia a molti livelli che questo film, mainstream smaccatamente, nasconde sotto la patina ultracool di un’America anni sessanta in cui la musica, gli ambienti e gli abiti sono letteralmente da urlo”. Molto forte è il titolo dell’articolo curato da Paolo Mereghetti su Il Corriere della Sera: “Il jazzista gay e l’autista omofobo in viaggio in un’America razzista”. Il film è costruito in maniera decisamente intelligente anche se la vittoria agli Oscar ha fatto storcere il naso a molti critici. Green book sarà trasmesso su Rai 1 stasera, clicca qui per il video del trailer. Clicca qui per seguire il film in diretta streaming su RaiPlay.

