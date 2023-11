Green Day, malore nella band e tour annullato/ “Malattia improvvisa, impegni cancellati”: cos’è successo?

I Green Day costretti ad annullare il tour a causa di un malore nella band

C’è grande delusione e preoccupazione tra i fan dei Green Day, dopo che nelle scorse ore la band ha annunciato l’interruzione dell’Hella Tiny Tour. La formazione tra le più amate al mondo nel mondo della musica ha infatti annunciato che uno dei componenti del gruppo è stato colpito da un malore negli ultimi giorni e questo ha ovviamente portato alla dolora decisione riguardo all’annullamento del minitour nei club che Billie Joe Armstrong e compagni stanno portando in giro per l’Europa dopo aver annunciato l’uscita di Saviors, il nuovo album che vedrà la luce il 14 gennaio 2024. Cos’è accaduto?

Emma Marrone piange ricordando il padre Rosario in concerto/ "Vorrei renderlo orgoglioso"

In un post molto criptico i Green Day hanno voluto ovviamente scusarsi con i fan che hanno già acquistato i biglietti per le prossime date: il motivo è un malore che avrebbe colpito uno dei tre membri. Tramite un messaggio i Green Day hanno così annunciato la dolorosa decisione: “Sfortunatamente lo show di questa sera è stato cancellato per una malattia improvvisa. Siamo davvero dispiaciuti per questo e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. I rimborsi dei biglietti verranno elaborati automaticamente la prossima settimana. Ci rivedremo di nuovo al Saviors Tour, se non prima”. Rabbia e sgomento tra i fan privati del concerto dei Green Day, anche se la causa sembra essere piuttosto seria. Sicuramente seguiranno degli aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulla questione.

Sanremo Giovani 2023, chi sono i primi 8 finalisti/ Da Amici a Mare Fuori: i nomi dei cantanti in gara

Green Day, rabbia dei fan dopo il concerto annullato

Ovviamente vedersi annullare il concerto londinese dei Green Day all’ultimo minuto non è stato certamente piacevole per i milioni di fan della band sparsi nel mondo, in particolare per gli acquirenti del biglietto. La causa della rinuncia però appare piuttosto seria e adesso tutti attendono di avere qualche dettagli anche su chi tra Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool stia facendo i conti con il malore diagnosticato. Già nel 2012 il frontman dei Green Day Armstrong era stato fermato da un malore che impose uno stop momentaneo alla formazione artistica.

Francesco Guccini: “Oppressori? Ci sono anche da noi”/ “Dedico Bella Ciao alle iraniane”

Nessuna certezza per il momento sull’innominato membro dei Green Day, che ha fatto appena in tempo a passare per l’Italia con uno show speciale ai Magazzini Generali di Milano e al Bataclan di Parigi. Adesso però si bloccherà tutto. Proprio di recente i Green Day hanno lanciato il nuovo singolo The American Dream Is Killing Me, primo singolo estratto dall’album Saviors. Tra gli svariati concerti presenti in agenda, nel 2024 Billie Joe Armstrong e i suoi compagni saranno nuovamente di scena a Milano, dove tantissimi fan italiani dei Green Day attendono con trepidazione il grande appuntamento nel capoluogo lombardo. Adesso però è il momento di prendersi una pausa, in attesa che il gruppo possa tornare sul palco più forti e carichi che mai.

London, unfortunately tonight’s show has been canceled due to an unexpected illness. We’re truly bummed about this and apologize for any inconvenience caused. Ticket refunds will be processed automatically next week. We’ll see you back again on The Saviors Tour if not sooner. — Green Day (@GreenDay) November 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA