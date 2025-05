Sembra essere pronta una svolta sul tema — ampiamente dibattuto e criticato — del Green Deal UE, con la Commissione prossima a presentare la nuova proposta legislativa sugli obiettivi climatici, includendo un positivo allentamento dei rigidi target che sono sempre più oggetto della feroce opposizione da parte di alcuni paesi: per ora sembrano essere in larga parte solamente ipotesi e voci di corridoio, e per avere un’effettiva ufficialità dovremo attendere almeno fino a giugno, quando si discuterà effettivamente il nuovo testo; mentre, a livello generale, la revisione sembra interessare soprattutto i vincoli di emissioni di Co2 posti dal Green Deal UE per il 2040 a tutti i paesi del blocco.

Prima di arrivare alle novità, è bene ricordare che il Green Deal UE è un lascito della vecchia Commissione, sostituita da un nuovo mandato conferito a Ursula von der Leyen: l’obiettivo è quello di abbattere del tutto le emissioni inquinanti, riportando entro il 2050 l’Europa ai livelli di Co2 dispersa nell’aria del 1990; ma se la precedente Commissione era saldamente ancorata agli ideali ambientali, quella attuale è sempre più divisa sul tema, sostenuta da buona parte del mondo imprenditoriale europeo che ritiene gli obiettivi eccessivamente ambiziosi e dannosi per la competitività del Vecchio Continente.

La nuova revisione del Green Deal UE: resta il vincolo della riduzione delle emissioni entro il 2040, ma aprendo alla “flessibilità”

Tornando a noi, l’idea originale del Green Deal UE era quella di fissare per il 2040 una riduzione netta delle emissioni di Co2 del 90% rispetto ai livelli del 1990: il piano doveva essere discusso già nel primo trimestre dell’anno in corso, ma a causa delle forti opposizioni da ogni parte della società, il commissario per il clima Wopke Hoekstra aveva rimandato l’approvazione del regolamento per aprire un tavolo con i governi e le imprese europee, per trovare una possibile via di mezzo sul Green Deal UE.

Secondo le voci che circolano in queste ore, il nuovo testo del Green Deal UE dovrebbe confermare quel 90% di riduzione delle emissioni per il 2040, ma aprendo anche la porta a una non ancora precisata “flessibilità”: l’opzione più accreditata sembra essere quella di permettere ai paesi di collaborare volontariamente tra loro per compensare le emissioni, impiegando — tra gli altri — anche i meccanismi di cattura e stoccaggio del Co2.