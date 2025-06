GREEN DEAL UE, ALLARME PER LE IMPRESE ITALIANE? L’ANALISI DI WIELDMORE

Green Deal UE, ecco quali saranno i costi per chi produce in Europa e anche in Italia a seguito dell’introduzione del programma per la transizione ambientale e le nuove politiche che, lo ricordiamo, rappresentano un imponente e complesso quadro di interventi proposti dalla Commissione Europea al fine di raggiungere quell’obiettivo della cosiddetta ‘neutralità climatica’ entro il 2050. Da uno studio effettuato da Wieldmore e pubblicato dall’agenzia di stampa AdnKronos, emergono un’analisi di quali saranno le ricadute sull’economia del continente dall’introduzione delle nuove regole in materia, a partire dal tema delle materie prime fino a d arrivare a quello delle banche e al modo in cui le aziende del Bel Paese saranno ‘esposte’. Proviamo a fare un breve quadro del Green Deal UE tra costi e possibili opportunità da cogliere.

Festival della Biodiversità/ Venerdì 6 giugno 2025 l'incontro di FLA su imprese e biodiversità

Come è noto quando si parla di un argomento di così stringente attualità come la transizione ambientale sono diversi i temi che vengono implicati e, in un campo così vasto, sono altrettanto numerose le ricadute che vanno considerate e gli impatti a livello economico nel medio-breve termine: partendo dallo studio fatto da Wieldmore, società specializzata nelle valutazioni finanziarie prospettiche delle conseguenze del Green Deal UE, emerge come il nuovo ‘set’ di regole potrebbe comportare un calo di circa un quarto degli utili (-25%) per le imprese del nostro Paese. Secondo gli analisti Giuseppe Amitrano e Antonio Guglielmi che lavorano per la società di investment e risk management, dal 2026 su circa il 30% dell’intero PIL europeo andranno a impattare le nuove politiche europee. Un allarme che viene spiegato diffusamente, analizzando diversi comparti e proponendo tuttavia già delle contromisure per far diventare davvero il Green Deal UE un’opportunità.

Rifiuti nucleari in Francia: 280.000 metri cubi a bassa radioattività/ “Pericolosi per 100mila anni”

CHI PAGA IL ‘CONTO’ DELLA TRANSIZIONE VERDE: ECCO COME EVITARE UN…

Nello studio di Wieldmore, affidato a EuroFocus, si sottolinea infatti come gli effetti reali, e non solo più ipotizzati a livello teorico, potrebbero essere anche pesanti sulle aziende italiane: l’analisi del Green Deal UE parte dalla constatazione che sono quattro i capisaldi del progetto europeo, ovvero l’ETS (il sistema di scambio di quote di emissione), l’EUDR (vale a dire il regolamento in merito alle deforestazioni), la CSRD (una direttiva non ancora definitiva che regola la rendicontazione di sostenibilità) e, infine, il CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio). Come appena detto, solo tre di questi entreranno appieno in vigore nel 2026 e, a detta di Amitrano e Guglielmi, avranno ricadute immediate sul calo del profitto delle aziende operanti nel settore delle materie prime quali industria pesante, logistica, costruzioni, siderurgia e altre ancora. Dunque a pagare il ‘conto’ della transizione verde in Europa saranno anche le nostre imprese per via dell’effetto incrociato delle nuove regole e anche purtroppo dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti.

VISTO DALLE RINNOVABILI/ L'occasione offerta dal mix fotovoltaico-storage per abbassare i prezzi dell'energia

Ricollegandoci a quanto scritto sopra, a seguito del Green Deal UE a risentirne maggiormente saranno le attività ad alta intensità di carbonio e, a tal proposito, viene citato il caso dell’alluminio: si ipotizza nello studio un maggiore costo delle importazioni da Paesi extra-UE (rincari fino a un terzo); ma anche per quanto riguarda prodotti alimentari come soia e caffè, per via delle nuove regole dell’EUDR, si va verso un incremento che sfiorerebbe circa il 30%. Ovviamente, lo studio di Wieldmore ci tiene a sottolineare che non sono solo i regolamenti introdotti dal 2026 dal Green Deal UE a prospettare uno scenario preoccupante per il comparto produttivo nostrano: infatti, nell’analisi si cita pure il fattore meteo e gli effetti dei cambiamenti climatici su alcune aree del nostro Paese come ad esempio il settentrione con temperature con punte sopra i 40 gradi per diversi giorni all’anno. La conseguenza? La necessità per molte aziende di stoppare le linee produttive per motivi di sicurezza. Non ultimo, si parla di contraccolpi anche per il sistema finanziario, col rischio di uno shock nel settore bancario simile a quello del 2000 susseguente ai rischi della transizione. Per tale motivo, gli autori dello studio propongono, in calce, alcune proposte per affrontare quella che chiamano “la tempesta perfetta”, accennando ad esempio a un maggiore sostegno alla filiera produttiva, gestione del rischio attraverso modelli quantitativi, pianificazione pluriennale degli investimenti e “piena visibilità sulle materie prime”.