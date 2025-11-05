Cosa ha ottenuto l'Italia sul Green Deal Ue e come cambia l'accordo sugli obiettivi del clima entro il 2040: le decisioni del Consiglio Ambiente e l'impatto

DOPO 24 ORE DI NEGOZIATI E UNO STOP (SPINTO DALL’ITALIA) ARRIVA L’ACCORDO SUL GREEN DEAL ANCHE SE NON È UNANIME

L’Italia assieme alla Francia e all’ex blocco di Visegrad hanno battagliato per ore al Consiglio Europeo sull’ambiente ottenendo una maggiore flessibilità e un ritocco degli obiettivi ogni due anni: di contro, regge l’impianto della Commissione sul mantenere il Green Deal Ue ancora in piedi, sebbene con limiti e obiettivi non più così monolitici come durante la prima legislatura di Von der Leyen.

Questo e molto altro è emerso nella riunione fiume ieri a Bruxelles con i vari Ministri del’Ambiente riuniti sotto il commissario Ue al Clima Woepke Hoekstra e la presidenza di turno della Danimarca: è in particolare l’Italia con Gilberto Pichetto Fratin ad aver guidato la fronda di almeno 10 Paesi Ue che chiedevano un netto passo indietro per reimpostare i limiti del Green Deal con obiettivi sul clima più sostenibili e raggiungibili, senza uccidere il mercato produttivo e i risparmi delle famiglie.

L’accordo finale prevede di fatto un target climatico “spostato” in là di 5 anni, ovvero con emissioni da ridurre entro il 2040: un testo di compromesso raggiunto dopo lo stop notturno e la spinta proprio dell’Italia per frenare i Paesi “eco-talebani”. Il risultato è controverso nel senso che è vero che permangono limiti ancora molto stretti su caldaie, motori ed emissioni, ma con una flessibilità in più e un controllo biennale che potrebbe ulteriormente rivedere nel prossimo futuro i limiti stringenti voluti dalla Commissione Europea.

COSA HA OTTENUTO L’ITALIA E DOVE INVECE RESTA MARGINE DI PROBLEMI SUGLI OBIETTIVI CLIMA IN EUROPA

Non votano solo Polonia, Ungheria e Slovacchia, si astengono Bulgaria e Belgio, mentre Italia e Francia che hanno guidato il gruppo di “minoranza” anti-Green Deal, alla fine votano il compromesso si dicono almeno soddisfatti per aver ridotto l’impatto choc su imprese e famiglie europee. La mediazione alla fine si è trovata sulle verifiche biennali che ritoccheranno gli obiettivi climatici già dal 2027, oltre al 5% di crediti internazionali sul fronte carbone.

Non solo, come richiesto dall’Italia si è arrivati a rinviare l’ETS2 – ovvero i certificati che danno diritto alle emissioni – al 2028, oltre al riconoscimento del ruolo dei biocarburanti come imposto dal Governo Meloni per ovviare ai limiti stringenti sui motori endotermici dal 2035. Non è molto ma è già qualcosa, commenta Pichetto al termine del Consiglio Ue sull’Ambiente stamane, «Bruxelles ha dato disponibilità a passare dal 3 al 5 per cento dei crediti di carbonio internazionali ma anche di inserire poi in fase di revisione un ulteriore 5 per cento per i crediti a livello domestico».

Inoltre il riconoscimento dei biocarburanti e il rinvio dell’ETS2 sono altri compromessi raggiunti dopo una lunghissima fase negoziale con l’Italia sempre in prima fila: certo, permane il target climatico che riduce le emissioni del 90% entro il 2040 e si inserisce in una lunghissima schiera di obiettivi non sempre tutti raggiungibili che l’Europa e la COP30 in vista pongono sul tavolo del dibattito internazionale.

Il Green Deal però cambia già da ora, a potrà subire variazioni ogni 2 anni in maniera più “agile” di quanto visto finora: la flessibilità è fondamentale, anche perché il tema di crescita e competitività da recuperare sono – almeno a parole – nuovamente al centro degli interessi non solo dei Paesi scettici come l’Italia, ma dell’intero board europeo.