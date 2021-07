Green pass come ottenerlo: tre piattaforme/ Ma per 10mila vaccinati di Torino è caos

Green pass, come ottenerlo? A Torino per 10mila persone è diventata una corsa ad ostacoli. Hanno ricevuto entrambe le dosi, ma non il documento. Anche dopo una settimana la certificazione verde non è arrivata. Una questione non da poco, visto che il QR code è fondamentale per viaggiare all’estero e sopratutto perché il Governo vuole renderlo obbligatorio. Le cause possono essere diverse, ma il problema c’è e da Roma stanno provando a capire come risolverlo. Lo evidenzia Repubblica, spiegando che i problemi in realtà sono due. Il primo riguarda chi ha ricevuto una sola dose perché aveva contratto il Covid nei sei mesi precedenti. «In questi casi è necessario che venga chiaramente indicato che il ciclo di vaccinazione è stato comunque completato, perché se invece viene scritto che è stata fatta una sola dose, il ciclo può risultare incompleto e quindi l’immunizzato non riceve il green pass nonostante ne abbia diritto», spiega Antonio Rinaudo, commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’Unità di Crisi del Piemonte.

Invece per chi ha ricevuto entrambe le dosi ma non ha ancora ricevuto il Green pass, il problema potrebbe essere di caricamento. Il consorzio informatico della Regione ha confermato che «si tratta di problemi che dipendono dal Ministero». L’auspicio è di risolvere la questione nel giro di una settimana.

GREEN PASS, COME OTTENERLO: TRE PIATTAFORME

Il Green pass, che dal 1° luglio è valido come EU digital COVID certificate, è una certificazione elettronica che consente ai cittadini di spostarsi liberamente senza l’obbligo di tampone tra i confini. Il rilascio solitamente avviene a 7 giorni dalla prima dose, attraverso un sms sul telefono. Ma la certificazione è valida in tal caso fino alla seconda dose, quando a distanza di 15 giorni ne sarà emessa una nuova. Se invece non è stato ricevuto il vaccino, si può ottenere la certificazione ma valida per 48 ore con un risultato negativo di un tampone antigenico o molecolare. L’alternativa è l’avvenuta guarigione da Covid-19. Il Ministero della Salute rilascia il Green pass in formato digitale stampabile attraverso il sito ufficiale della certificazione verde con tessera sanitaria o identità digitale, tramite l’app Immuni o sul Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale. Chi non dispone degli strumenti digitali per scaricare il Green Pass può rivolgersi al medico di base o in farmacia.

