Green Pass, domani CdM solo su mense scuola/ Governo frena, niente cabina di regia

Tanto rumore per nulla? Non è ancora detto, ma di certo il Governo Draghi pare aver frenato e non poco sul prossimo Decreto Green Pass da approvare vedo ottobre: fino all’altro ieri, era data per scontata la cabina di regia (e successivo CdM) per la giornata di giovedì 9 settembre, con l’incontro a Palazzo Chigi tra partiti e scienziati per definire le nuove regole sul certificato verde da adottare dal 1 ottobre. In particolare, si parlava di obbligo di Green Pass da estendere per tutti i lavoratori pubblici e pure per i privati, per mense pubbliche e ditte di pulizia e si ragionava sull’opportunità o meno di aggiungere un obbligo anche per autisti e passeggeri dei mezzi pubblici locali (Tpl).

Ecco, ora si è fermato tutto e fonti governative giungono notizie di un Consiglio dei Ministri domani a tema solo sul Green Pass per le mense: alle ore 12 dovrebbe tenersi (manca ancora la convocazione ufficiale) la riunione a Palazzo Chigi per rendere esteso l’obbligo di pass solo per chi lavora in mense scolastiche e per il personale delle pulizie. Stando all’Adnkronos, vi sarà anche un pre-consiglio in serata oggi per mettere a punto vari ddl di ratifica. Ma quella imponente “estensione” del pass anti-Covid non vi sarà, quantomeno non imminente: significa dunque che le discussioni principali sul tavolo, dall’obbligo per statali e privati, fino al tema ancora più dirimente dell’obbligo vaccinale e della terza dose (che comincerà a fine 2022 per i più fragili-anziani, decisione oggi dell’AIFA).

GREEN PASS LAVORO: IL PERCHÈ DELLA FRENATA

Cos’è successo dunque? La frenata su cabina di regia e Decreto Green Pass deriverebbe dalle tensioni interne alla maggioranza, emerse tutte nella discussione alla Camera sul dl licenziato il 5 agosto scorso dal CdM: domani sarà approvato un testo di legge con un unico articolo che estende l’obbligo del “pass verde” anche per mense e pulizie nel mondo scuola, dando così seguito a quanto aveva annunciato stamane il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dal Salone del Mobile di Milano. «Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta», ha ribadito l’ex Ministro degli Interni dicendosi pronto a discutere di tutto nelle prossime settimane, «se qualcuno vuole inserire l’obbligo vaccinale deve anche inserire il risarcimento per eventuali danni. L’obbligo avrebbe il risultato contrario: spaventerebbe e aumenterebbe i dubbi. Escludo che arrivi in discussione l’obbligo vaccinale». L’obiettivo della Lega, conclude Salvini, è quello di «garantire salute e lavoro e penso che in queste ore si stia trovando una soluzione soddisfacente sui minorenni, sulle famiglie, sui tamponi gratuiti, sull’allungamento della durata del green pass. Se alzare i toni ci permette di avere dei risultati, allora vuol dire che stiamo facendo il nostro mestiere». La distanza rimasta ta sindacati e imprese nel vertice di lunedì scorso, lo scontro tra Lega e Csx sul Green Pass e il timore di generare l’effetto contrario – ovvero di dubbi e scetticismo – con l’aumentare degli obblighi, avrebbero consigliato Palazzo Chigi a frenare per il momento le discussioni sul nuovo Decreto: restano però le parole di Draghi in conferenza stampa, «estensione Green Pass e obbligo vaccinale si faranno», ma non questa settimana.

