Green Pass, in arrivo Dpcm e linee guida PA/ ‘Libretti’ istruzione lavoro: le regole

IN ARRIVO DUE “LIBRETTI” SUL GREEN PASS

Con l’arrivo delle nuove regole sul Green Pass obbligatorio al lavoro dal 15 ottobre, il Governo Draghi sta mettendo a punto due interventi normativi che vanno a dettagliare e specificare il comparto di norme pronte a rivoluzionare il mondo di PA e aziende sul fronte della battaglia anti-Covid.

Sulla scrivania del Premier a Palazzo Chigi si trovano un nuovo Dpcm sulle modalità di controllo e verifica del Green Pass al lavoro e un “libretto” con le linee guida che invece riguardano la condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione dell’obbligo del certificato verde. Per il primo provvedimento hanno lavorato i Ministri Speranza (Salute), Colao (Innovazione Tecnologica) e Franco (Economia) per mettere a punto tutte le istruzioni sui software e sulle app necessarie per verificare la validità del Green Pass quando ogni volta che il lavoratore entrerà a lavoro. Il secondo “libretto” invece, specifica “Huffington Post”, riguarda le linee guida messe a punto da Speranza e da Brunetta (Ministro della Pubblica Amministrazione) per l’intero pacchetto di condotte che le singole PA dovranno mettere a punto dal 15 ottobre in poi.

L’APP PER CONTROLLI IN AZIENDA: TUTTI I DUBBI

I due provvedimenti pronti ad essere firmati dal Premier Draghi servono a preparare la fase di controlli che diversi imprenditori e lavoratori hanno già definito “carenti”, in quanto rischiano di provocare cortocircuiti per regole sì fissate, ma che vanno applicate in breve tempo. Serve chiarire ad esempio il tema dei tamponi, sia per la durata che per i costi, con le linee guida di Confindustria che al momento si schierano col Governo nel tentativo di far pagare ai dipendenti i costi dei test per avere il Green Pass senza essere vaccinati. Da discutere poi l’enorme problema dello smart working, visto che nel Decreto sull’obbligatorietà del Green Pass non è specificato nulla e potrebbero sorgere complicazioni e diversità di interventi a seconda dell’azienda dal 15 ottobre in avanti. Infine il tema dirimente della privacy: al momento il datore di lavoro non può conservare i dati personali del lavoratore, compresa dunque la scadenza del certificato verde (altrimenti si saprebbe subito chi è vaccinato e chi invece ha effettuato un tampone). Questo però significa che ogni controllo sul pass deve essere quotidiano, con conseguenze potenzialmente nefaste su produttività, logistica e organizzazione del lavoro in azienda. Da qui la richiesta delle Regioni di estendere quantomeno a 72 ore la validità dei tamponi per evitare un ingolfamento nelle imprese e un generale rischio caos: nel Dpcm in arrivo da Palazzo Chigi si cercherà di mettere a punto le istruzioni per l’app della Sogei, in pratica una evoluzione più dettagliata della applicazione “VerificaC19”, per poter controllare i Green Pass dei singoli lavoratori. «Una nuova funzionalità costruita da Sogei, che consente la verifica asincrona di un elenco dei codici fiscali dei dipendenti», spiega il “Corriere della Sera” in merito alla bozza del Dpcm, «che eviterebbe il controllo quotidiano dei Green Pass» ma sulla quale si attende il via libera del Garante della privacy. Possibili novità poi potranno arrivare già nel 2022 con il calare, si spera, della pandemia da Covid nel nostro Paese: come ha spiegato ieri il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a “Parliamone” su Rai News24, «E’ ragionevole pensare che con l’anno nuovo ci potrà essere una revisione delle misure restrittive in atto nel nostro Paese legate alla pandemia da Covid-19 compreso il Green pass che potrà essere rivisto e ridotto nella sua applicazione». Il possibile “appuntamento” con la revisione arriverà però non prima della fine del 2021, conclude Costa, «perché a quel punto vedremo veramente l’impatto del ritorno alla normalità. Nel nostro Paese abbiamo aperto tutto, siamo quasi al 100% in tutti i settori. Quindi abbiamo 2 o tre mesi davanti decisivi, che vanno affrontati con prudenza responsabilità ma non con paura. Dobbiamo anche rassicurare i cittadini, e le evidenze scientifiche ci confortano»

