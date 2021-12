“Green Pass in auto, vado a prenderlo”/ Uomo fugge e lascia famiglia con i vigili…

Ha detto di avere lasciato il Green Pass in auto quando i vigili l’hanno fermato al bar e ha improvvisato una scusa momentanea: “Perdonatemi, l’ho dimenticato all’interno della mia auto, ora vado a prenderlo”. Così, un cittadino straniero di Mantova ha abbandonato il locale nel quale si trovava con la sua famiglia e si è appropinquato alla sua vettura, ma, dopo averla raggiunta, ha deciso di darsi alla fuga, non curandosi minimamente del fatto che avesse lasciato la moglie e i suoi figli in compagnia degli agenti della polizia municipale.

Una storia bizzarra, raccontata da “Prima Mantova” sulle sue colonne, che hanno sorpreso questo cittadino originario dell’Africa settentrionale totalmente sprovvisto della certificazione verde, mentre era seduto in un bar di un centro commerciale con i suoi cari. A quel punto, come rivelano i colleghi della testata lombarda, il diretto interessato ha dialogato con i vigili che gli chiedevano di esibire il Green Pass e si è allontanato in direzione del proprio veicolo, mentre la sua consorte e i suoi due figli (uno dei quali in tenera età, considerato che si trovava nel passeggino, ndr) sono rimasti con le autorità. Peccato che poi l’uomo non si sia più presentato al tavolino del bar e abbia letteralmente abbandonato la famiglia per provare a evitare la sanzione che spetta a chi non osserva le prescrizioni anti-Covid.

“GREEN PASS IN AUTO”, POI FUGGE E LASCIA I SUOI CARI CON I VIGILI: IDENTIFICATO E MULTATO

Un tentativo piuttosto maldestro quello del cittadino nordafricano che ha comunicato alla polizia locale di avere dimenticato il proprio Green Pass in auto, anche perché risulta difficile comprendere come avrebbe potuto fare perdere le proprie tracce lasciando i suoi familiari in compagnia dei vigili della polizia locale di Mantova.

Come conclude “Prima Mantova”, a circa mezz’ora di distanza dal momento in cui aveva fatto perdere le sue tracce, il diretto interessato ha inviato un connazionale a recuperare il nucleo familiare. Operazione fallita, naturalmente, con l’uomo che è stato successivamente identificato e multato dalle autorità.

