Green pass, quando verrà tolto obbligo/ Calendario? Prima ristoranti all’aperto, poi…

Quando verrà tolto l’obbligo del Green pass? L’allentamento sarà valutato gradualmente solo quando la campagna vaccinale anti Covid, quella relativa alle dosi booster, sarà completata. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che sarebbe questo l’orientamento del Ministero della Salute, che starebbe elaborando un calendario di “riaperture”, o per meglio dire allentamenti, per un ritorno alla normalità prudente e graduale, come invocato dal premier Mario Draghi. Quindi, comincerà un percorso al contrario rispetto a quello accaduto nei mesi scorsi che si aprirà con l’eliminazione dell’obbligo di Green pass per i luoghi all’aperto.

Si tratta di una linea che è stata spesso indicata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il quale chiaramente evidenzia la necessità di aspettare che la maggior parte dei cittadini abbia ricevuto tre dosi di vaccino anti Covid. Il tutto con una scadenza importante sullo sfondo, quella dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo. A meno di una nuova impennata della curva epidemiologica, il governo non sembra intenzionato a procedere con la proroga.

FINE OBBLIGO CALENDARIO: IL POSSIBILE CALENDARIO

Alla luce dei dati della struttura commissariale, l’80% dei cittadini non ha ancora completato il ciclo vaccinale per quanto riguarda la terza dose, ma va tenuto conto che almeno due milioni di persone si sono ammalate nell’ultimo mese, quindi non si può escludere che entro la metà di aprire la maggior parte della popolazione italiana sarà “coperta”. Quindi, bisognerà valutare le “riaperture” che non potranno essere completate prima del 15 giugno, quando scadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’obbligo di Green passa cadrà in primis in ristoranti e bar. In cima alla lista ci sono ovviamente i luoghi all’aperto dove si svolgono attività sportive, come i circoli, con le palestre che però dovrebbero finire in fondo all’elenco. Prudenza richiedono anche cinema e teatri al chiuso, mentre sarà più facile lasciare maggiore libertà alle arene. Invece sui mezzi di trasporto il Green pass continuerà ad essere obbligatorio, questo per la lunga percorrenza così come per il trasporto pubblico locale. Invece è in corso la discussione sui negozi per il Green pass base: è probabile che venga tolto lasciando la regola degli ingressi contingentati.

