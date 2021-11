Green Pass ‘rafforzato’, oggi Conferenza Stato-Regioni/ Governo: “no lockdown No Vax”

La Conferenza delle Regioni è riunita dalle ore 10.30 di stamane per dirimere le proposte da presentare al Governo nell’incontro di questo pomeriggio (ore 15.30): sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni vi saranno le possibili misure da prendere contro l’avanzata dei contagi Covid-19 in questa “quarta ondata” che ancora non presenta numeri simili ad altre realtà europee (Germania e Austria su tutte) ma che comunque rappresenta un deciso campanello d’allarme rispetto solo a qualche settimana fa.

Con il calo importante della protezione dei vaccini (al 50% dopo 6 mesi, secondo gli studi ISS) e con l’accelerazione improvvisa data per la terza dose, si teme di arrivare a maggiori contagi nelle prossime settimane tanto da mettere in discussione quello che sarebbe dovuto essere il primo vero Natale libero dall’inizio della pandemia. Le Regioni premono per lasciare il più possibile aperte le attività, arrivando a ipotizzare misure di “premio” per i vaccinati e – di conseguenza – riduzioni di libertà per chi invece vaccinato non è. «Un Green Pass “rafforzato” con nuove restrizioni solo per i No Vax in caso di cambio di colore (arancione o rosso) di un territorio», è la proposta che verrà formalizzata dalle Regioni sulla scia del “modello austro-tedesco” del “2G”, ovvero solo per vaccinati (geimpft) o guariti (genesen), escludendo il tampone negativo. Dalla Lombardia al Veneto, dalla Liguria alla Compagnia fino al Friuli del Presidente della Conferenza Regioni Fedriga: il coro è quasi unanime nel chiedere di non produrre lockdown generalizzati in vista del Natale, con l’economia finalmente in ripresa dopo due anni terribili. Altre misure allo studio sono la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 o addirittura 6 mesi, la riduzione della tempistica di durata del tampone negativo e il ritorno dell’obbligo di mascherina anche all’aperto.

GREEN PASS “RAFFORZATO”: REGIONI PRESSANO, GOVERNO FRENA

Per ora il Governo vede non di buon occhio la misura del “lockdown per non vaccinati” che potrebbe avere ripercussioni importanti su privacy e diritti costituzionali: «Lockdown per non vaccinati? Non è la strategia da attuare con i numeri odierni, può essere valutata in caso di passaggio in zona arancione», è il giudizio dato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. «Non è la strategia da attuare con i numeri odierni – ha concluso l’esponente M5s -. C’è qualche area del Paese che rischia di finire in zona gialla, ma questa non prevede grosse restrizioni, quindi al momento non vi è motivo di fare restrizioni per i non vaccinati. Va tenuta sul tavolo, come tante altre opzioni, ma la situazione è sotto controllo». In line di principio anche Zaia, Fedriga e Fontana sono concordi con il messaggio mandato da Sileri, ma provano a rilanciare su cosa potrebbe succedere con eventuale crescita di zone arancioni/rosse in vista del Natale: «Chi ha fatto il proprio dovere va tutelato: se la situazione dovesse evolversi in senso negativo, ci dovranno essere limitazioni che non vadano a colpire chi si è vaccinato», spiega il Governatore della Lombardia intervistato da “La Stampa”, «modello Austria? Queste sono decisioni che spettano al governo. Io vado a dire. tuteliamo prima di tutto la libertà di chi ha fatto il proprio dovere […] Nella mia filosofia – conclude Fontana – non sono mai favorevole alle imposizioni, all’obbligatorietà. Io sono per cercare di convincere la gente».

