Green pass, sconti e “offerte” per chi si vaccina/ “Lotteria” spopola anche in Italia

Come accaduto all’estero, anche in Italia si moltiplicano iniziative per chi completa il ciclo vaccinale. Si va dagli sconti al ristorante ai biglietti per il museo. C’è poi il sindaco di Varallo che promette 10 euro di tasca sua da spendere nei negozi della zona. Tutti degli escamotage per incentivare la campagna vaccinale, anche in vista della riapertura delle scuole, come evidenziato da Repubblica. Ad esempio, il brand Ostentation di Emiliano Grandi ha lanciato una promozione legata al Green pass. Chi lo possiede può richiedere fino al 31 agosto un codice sconto del 50% per la linea Sins. La settimana scorsa, invece, l’AS Roma ha offerto l’ingresso gratis per l’amichevole ai ragazzi under 18 che si erano vaccinati all’hub Le Vele.

Qualcosa di simile ha pensato anche il Palermo Calcio: biglietto a chi si vaccinerà il 18 e 19 agosto fuori dallo stadio. Ma si è andati anche oltre. Ad esempio, con l’iniziativa dell’Asl di Rieti insieme a Confcommercio Lazio Nord. Sconti alla cassa per chi mostra il Qr code del Green pass.

GREEN PASS, “OFFERTE” PER INCENTIVARE VACCINAZIONI

Sconti anche al ristorante per chi ha il Green pass. Il ristorante Buonumore a Viareggio garantisce il 10% di sconto sul conto finale ai vaccinati. Gli albergatori e i sindaci del Consorzio di promozione turistica Cadore Dolomiti, invece, hanno pensato ad uno sconto tra il 15 e il 20% sui prezzi di listino, valido anche per acquisti nei negozi convenzionati con la Cadore Green Card, per i turisti che esibiranno il Green pass. L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, come riportato da Repubblica, sta pensando ad un ventaglio di proposte per chi ha il Green pass per spettacolo, concerti e mostre.

Ma il Comune di Pomezia si è già portato avanti regalando un’entrata gratis al museo civico archeologico Lavinium ai vaccinati. Non sempre però le iniziative sono gradite. Il sindaco di Varallo Eraldo Botta, infatti, è stato insultato pesantemente dai no vax per aver messo a disposizione di chi si faceva vaccinare un buono da 10 euro da spendere nei negozi della zona.

