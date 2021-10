Green Pass serve per votare Elezioni 2021?/ Quando ci vuole per Elettori e scrutatori

COME SI VOTA IN TEMPO DI COVID: SCRUTATORI ED ELETTORI, LE REGOLE PER VOTARE AI SEGGI

Scopriamo subito le carte: no, il Green Pass non è obbligatorio per votare alle Elezioni Comunali 2021, nemmeno alle Suppletive per la Camera (Roma Primavalle e Siena), men che meno alle Regionali in Calabria. Il dispositivo dal 15 ottobre obbligatorio in ogni luogo di lavoro è stato deciso dal Governo di non venir imposto obbligatoriamente per poter esercitare il diritto di voto costituzionale.

Il 3 e 4 ottobre 2021 per le Elezioni Amministrative che coinvolgeranno più di 1700 Comuni italiani, l’intera Regione Calabria e i collegi di Siena e Roma Primavalle, le regole anti-Covid restano valide in tutto e per tutto, solo che non vi sarà alcun obbligo di presentare il Green Pass prima del voto. Essendo la votazione è un diritto dei cittadini, non è stata introdotta alcuna restrizione per l’accesso: vi sono però alcuni casi particolari in cui il certificato verde anti-Covid dovrà essere presentato, ecco qui sotto tutte le specifiche.

ELEZIONI AI SEGGI: QUANDO SERVE IL GREEN PASS

Non è obbligatorio per gli elettori, né per i rappresentanti di lista, gli scrutatori o i presidenti di seggio: cambia però tutto in caso di ballottaggio alle Elezioni Comunali 2021, già fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre prossimi. In quella data infatti sarà entrato in vigore il nuovo Decreto che ha esteso l’obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati: ciò significa che – solo per scrutatori e presidenti di seggio – nei Comuni dovrà si arriverà al secondo turno, al ballottaggio (al primo turno invece non servirà, ndr) saranno costretti ad esibire ed essere in possesso del certificato (vaccinati, tampone negativo, guariti dal Covid).

Per il semplice elettore invece continuerà a non essere obbligatorio l’uso del Green Pass, anche al potenziale ballottaggio: il Ministero dell’Interno ha poi decretato che la scheda elettorale dovrà essere inserita direttamente nell’urna da parte dell’elettore, anche se di norma è il presidente di seggio/scrutatore ad effettuare tale operazione considerata però rischiosa per l’emergenza Covid-19.



