GREEN PASS & TURISMO/ Cosa succede a ristoranti e aree wellness di hotel e villaggi?

Premessa: non c’è niente di certo e definitivo, perché le revisioni e gli aggiustamenti sono sempre possibili. Seconda premessa: di sicuro, il green pass non serve per viaggiare in Italia, almeno finché si resta tutti “bianchi”. Quindi il turista italiano che si presenta in albergo non è tenuto a esibire alcunché, se non i consueti documenti di identità.

Green Pass, FAQ Certificazione verde COVID-19/ Viaggi, codice Authcode e assistenza

Altro discorso per chi arriva dall’estero (presumibilmente da Paesi compresi nella lista C del ministero degli Esteri, quindi principalmente da Stati europei, ma anche dagli Usa, Israele, Giappone e Canada), tenuto a presentare certificazione verde Covid-19 (ciclo vaccinale completato da 14 giorni, guarigione dal contagio, tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti il viaggio in Italia).

TH LE CASTELLA/ La vacanza sul mare all'insegna di sport e relax

Detto questo, le cose si complicano all’interno degli hotel, siano alberghi, villaggi, resort o comunque strutture ricettive con ristorazione. Perché proprio la ristorazione “al chiuso” è invece soggetta alle norme che scatteranno dal 6 agosto. Il nuovo decreto sul pass-Covid recita infatti che “il documento sarà necessario per entrare in bar e ristoranti al chiuso, ma solo al tavolo (…) In tutti questi luoghi il green pass sarà valido per chi è vaccinato anche con una sola dose di vaccino, per chi è in possesso di un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti o per chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti”. Dunque ospiti in camera liberamente, ma in sala dal pranzo solo con la certificazione.

TH MARINA DI SIBARI/ La culla del ben-essere tra natura, sport e gastronomia

È evidente che nelle strutture “di mare” il problema praticamente non esista, dato che quasi sempre hotel e villaggi predispongono aree di ristorazione all’aperto. Discorso diverso nelle città e in montagna, soprattutto la nostra montagna piena di cicatrici, reduce da un inverno cancellato dalle restrizioni anti-Covid. “Molti chiedono – dice Gianni Battaiola, presidente Trentino Marketing – se devono avere il tampone per cenare in albergo. Già questo è un problema, perché la confusione causa timori, e quindi la gente non si muove o si muove meno”. “Bisogna considerare – aggiunge Roberto Failoni, assessore al Turismo della Provincia di Trento – che qui, di sera, le temperature calano: impossibile usare solo i dehors”.

Perplessa e prudente la presidente di Confindustria Alberghi, Maria Teresa Colaiacovo: “Siamo in attesa del testo definitivo, speriamo che le regole del lockdown siano ancora valide”, e quindi che non si debba procedere ad ulteriori chiusure. “È inoppugnabile che queste norme siano un ostacolo per i clienti alloggiati”, commenta amaro Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, ovviamente preoccupato anche per le strutture nelle città (che già registrano diffuse mancate riaperture: a Roma, ad esempio, sembra sia ancora chiuso un hotel su due), dove invece proprio la ristorazione di altagamma spesso contribuiva al successo dell’albergo. Ma c’è anche altro: infatti, il decreto prevede l’obbligo del pass anche per “i centri termali, di benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso”. E quindi anche le zone welness attrezzate negli hotel (anche queste divenute negli ultimi anni una calamìta importante) diventano soggette alla certificazione.

Lo spirito del decreto sul green pass, comunque, è evidente: spingere alla vaccinazione per preservare la socialità da una parte, garantire condizioni di sicurezza sanitaria dall’altra. Se tutto questo potrà servire a garantire la prosecuzione della stagione turistica estiva, malgrado il trend in salita dei contagi, ci si saprà adattare. La realtà, però, è che si è costretti ancora a navigare a vista: siamo stati confinati per molti mesi in casa, siamo stati costretti a lavorare e vedere parenti e amici “da remoto”, siamo ricorsi ai vaccini e adesso al patentino verde.

Il tutto senza la soluzione definitiva che si sperava. La pandemia però ha i suoi tempi, il virus pure, e nel frattempo si adatta, muta e trova nuove strategie, in una guerra asimmetrica che ci vede assediati e in trincea. Il pass sembra quindi un lasciapassare oltre le linee nemiche. Nella speranza di avere i “visti” giusti…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA