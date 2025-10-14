In Greenland possiamo scoprire cosa accadrebbe se un corpo celeste impattasse con la Terra. Protagonisti Gerard Butler e Morena Baccarin

Greenland, film su Italia 1 diretto da Ric Roman Waugh

Martedì 14 ottobre 2025, in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20, andrà in onda Greenland, un film USA catastrofico e di azione distribuito da Lucky Red e Universal Pictures.

Il regista di Greenland è Ric Roman Waugh che, tra gli anni ’80 e ’90, è stato un abile stuntman in film come Fuori in 60 secondi, Il corvo-The crow, The One, Last Action Hero, L’ultimo dei Mohicani e I nuovi eroi. Tra i principali film di cui Ric Roman Waugh è stato regista ci sono Attacco al potere 3- Angel has fallen, Snitch- L’infiltrato, The specialist e Felon- Il colpevole.

Lo sceneggiatore Chris Sparling ha lavorato in pellicole di successo come Buried- Sepolto, per il quale è stato premiato con il National Board of Review nell’anno 2010.

La colonna sonora vede la presenza di David Buckley, che in passato ha collaborato con Peter Gabriel per la colonna sonora de L’ultima tentazione di Cristo.

Fanno parte del cast del film Gerard Butler, Scott Glenn, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Hope Davis, Roger Dale Floyd, David Denman, Andrew Bachelor, Gary Weeks e Merrin Dungey.

La trama del film Greenland: una corsa contro il tempo per salvarsi dall’impatto di una cometa

In Greenland, John vive con sua moglie Allison e suo figlio Nathan in una casa ad Atlanta e un giorno assiste ho un fenomeno spettacolare ossia alla caduta di frammenti della cometa Clark sulla Terra. Il giorno dopo viene avvisato che lui e la sua famiglia sono stati sorteggiati per poter raggiungere un rifugio segreto che li salverà dall’imminente catastrofe.

Decidono quindi di raggiungere subito l’aeroporto ma proprio quando stanno per salire sull’aereo John dimentica l’insulina di suo figlio macchina: lascia Allison e Nathan in procinto di imbarcarsi sull’aereo e torna alla macchina per recuperare le medicine.

Nel frattempo Allison viene fermata dai militari che hanno l’ordine di impedire l’imbarco a tutti i soggetti malati. La donna decide allora di cercare una farmacia per suo figlio e lascia sulla macchina un biglietto a suo marito, dandogli appuntamento in Canada a casa di suo padre Dale.

Quando John capisce che sull’aereo non ci sono né sua moglie né suo figlio torna alla macchina legge il biglietto e si mette in viaggio anche lui verso il Canada.

Allison chiede passaggio a una coppia che però cercherà di sequestrare Nathan per impossessarsi del braccialetto lasciapassare verso il rifugio: il piccolo però davanti ai militari rivelerà di essere stato rapito ricongiungendosi così con sua madre per poi salire entrambi su un autobus verso il Canada.

Allo stesso momento John è assalito da un branco di malviventi anch’essi alla ricerca del lasciapassare verso la salvezza, ma anche lui, dopo parecchie peripezie, riuscirà a raggiungere Dale e la sua famiglia. I tre riusciranno a malapena salire sull’aereo verso i rifugi in Groenlandia, rimanendovi chiusi per 9 mesi mentre l’equilibrio del mondo è stato letteralmente devastato dalla caduta della cometa.