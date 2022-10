Greenland/ Su Canale 5 il film con Gerard Butler

Greenland, film di Canale 5 diretto da

Greenland è un thriller d’azione post apocalittico uscito nel 2020. Con la regia di Ric Roman Waugh, il film verrà mandato in onda oggi, 30 ottobre, a partire dalle 21:20, su Canale 5. Tra i membri nel cast di Greenland spicca l’attore protagonista (e produttore del film) Gerard Butler, noto in tutto il mondo per il suo ruolo in 300 e in molti altri film di successo come P.S. I Love You.

L’anno prima dell’uscita del film Greenland, Butler aveva già lavorato assieme al regista Waugh nella pellicola Attacco al Potere 3 – Angel has Fallen. La colonna sonora di Greenland vede il nome del compositore David Buckley, noto soprattutto agli addetti ai lavori per la sua partecipazione nelle musiche di Shrek, Giù per il Tubo e Cinquanta Sfumature di Grigio, così come nella serie TV The Good Wife.

Greenland, la trama del film: una catastrofe planetaria

La trama di Greenland ruota attorno al protagonista John Garrity e alla sua famiglia. Quando l’imminente infrangersi di una cometa sul suolo terrestre preannuncia una catastrofe a livello planetario, Garrity viene chiamato per dirigersi verso una base militare coi suoi cari, allo scopo di metterli al riparo in un rifugio non meglio specificato.

Dalla base militare la famiglia viene trasportata verso il Canada insieme ad altri passeggeri, che durante il tragitto vengono a sapere dell’ubicazione del rifugio a cui sono diretti, ovvero in Groenlandia (da qui il nome del film). La scoperta suscita clamore tra i passeggeri, tanto da causare una piccola rivolta che causa un’incidente al veicolo sul quale viaggiano.

Mentre gli scienziati e i governi delle diverse nazioni del mondo corrono disperatamente ai ripari, il protagonista lottare contro il tempo e la sorte per raggiungere il rifugio.











