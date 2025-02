Greenpeace potrebbe rischiare la bancarotta dopo essere stata citata in giudizio per le proteste contro l’oleodotto Dakota Access Pipeline. La vicenda risale al 2017, ma la causa è arrivata in tribunale e ora l’associazione ambientalista rischia di dover pagare un risarcimento di 300 milioni di dollari.

La vicenda verte sulle accuse mosse dall’azienda Energy Transfer, secondo cui le proteste organizzate da Greenpeace contro la costruzione dell’oleodotto vicino alla riserva Standing Rock Sioux sono state violente e hanno danneggiato attrezzature importanti della società e le sue prospettive di finanziamento.

Tra le accuse mosse contro Greenpeace c’è anche quella di diffuso informazioni sbagliate che hanno incitato alle proteste e danneggiato gravemente la capacità della società di gestire gli affari.

COME SI DIFENDE GREENPEACE

Di parere diverso gli ambientalisti, secondo cui questo processo è una tattica poco velata per sopprimere la libertà di parola e creare un precedente agghiacciante per i gruppi di protesta. Inoltre, Greenpeace ha precisato di aver svolto solo un ruolo di supporto nelle manifestazioni guidate dai nativi americani, secondo cui si invadeva la terra sacra e si mettevano a rischio le risorse idriche.

Invece, Energy Transfer ha rifiutato di rilasciare commenti, ma in una dichiarazione di agosto aveva affermato che la causa contro Greenpeace “non riguarda la libertà di parola come stanno cercando di sostenere“, ma il fatto che non abbia rispettato la legge.

AL VIA IL PROCESSO IN NORD DAKOTA

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento, Greenpeace ha rimarcato che è una somma 10 volte superiore al budget annuale del gruppo. Lunedì è cominciata la selezione della giuria per il processo che si tiene al tribunale statale di Mandan, in Nord Dakota, e avrà una durata di 5 settimane.

Stando a quanto riportato dal New York Times, c’è scetticismo tra alcuni osservatori riguardo le possibilità che il gruppo di ambientalisti riesca a convincere la giuria nello Stato conservatore Nord Dakota. A tal proposito, viene citato il presidente esecutivo e fondatore di Energy Transfer, Kelcy Warren, che sostiene il presidente Donald Trump ed è un importante donatore per i repubblicani.

“VOGLIONO METTERCI A TACERE”

Il legale dell’associazione, l’avvocato Deepa Padmanabha, ha dichiarato che gli attivisti hanno sostenuto le proteste e partecipato alla formazione di persone all’azione diretta non violenta, senza essere al centro delle manifestazioni. In merito alla richiesta di risarcimento, ritiene che ci sia il tentativo di imporre una “responsabilità collettiva per le proteste“, in base a cui ogni gruppo potrebbe essere ritenuto responsabile delle azioni di ogni persona presente.

Anche per questo Greenpeace ritiene che si tratti di quella che viene definita con l’espressione “causa strategica contro la partecipazione pubblica“, in riferimento alle cause legali che hanno lo scopo di mettere a tacere i critici o far perdere loro tempo e denaro. In usa ci sono Stati con leggi che facilitano l’archiviazione di questo tipo di cause, ma questo non è il caso del Nord Dakota.