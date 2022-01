Greenwood, fidanzata choc: “Mason mi picchia”/ Video Sangue sul viso e lividi

Mason Greenwood, attaccante del Manchester United e dell’Inghilterra, è nei guai: il 20enne è finito al centro dell’attenzione mediatica a seguito della denuncia social fatta nei suoi confronti dalla sua fidanzata, Harriet Robson, la quale ha pubblicato fra le sue Instagram Stories (poi rimosse) un video del suo volto insanguinato, con i rivoli ematici che scorrevano sul suo collo e sulla sua maglietta, e alcune istantanee del suo corpo pieno di lividi, sulle braccia e sulle cosce. Il tutto, era accompagnato dalla seguente didascalia: “A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood”.

Subito i tabloid d’Oltremanica hanno provato a fare chiarezza sulla vicenda e fra questi rientra anche il “Mirror”, che ha interpellato la polizia di Manchester. Le forze dell’ordine hanno rilasciato una dichiarazione senza dare conferme né fare nomi nello specifico, sottolineando però che la questione era finita sotto esame: “La polizia di Greater Manchester è a conoscenza di immagini e video che circolano sui social media. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze complete”.

MASON GREENWOOD, ACCUSE CHOC DALLA FIDANZATA. LO UNITED: “NON COMMENTEREMO FINCHÉ…”

A proposito del caso Mason Greenwood, il Manchester United non ha potuto evitare in alcun modo di intervenire pubblicamente sulla questione, considerata l’ampia eco mediatica della notizia legata a un suo tesserato: “Siamo a conoscenza di immagini e accuse che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Il Manchester United non perdona la violenza di alcun tipo”.

Stando a quanto scrivono nel Regno Unito, l’amore fra Greenwood e la sua ragazza era nato ai tempi della scuola, ma aveva subìto una battuta d’arresto nel settembre 2020, quando i due si erano separati dopo il tradimento di lui durante una trasferta con la Nazionale; infatti, con il compagno di squadra Foden, ricevette in albergo un paio di modelle islandesi, rimediando così l’espulsione dal ritiro. Soltanto a posteriori la giovane perdonò il tradimento, ma su questi nuovi fatti, se confermati, non potrà e non dovrà in alcun modo chiudere un occhio.

