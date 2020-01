Gregorio Crappa modello arrestato per detenzione marijuana/ Polizia “Fini di spaccio”

Gregorio Crappa è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di marijuana: per quello che era considerato uno dei nomi emergenti nel mondo dei top model al maschile la parabola pare essere quella che dalla provincia di Biella, di dove è originario, lo ha portato prima a Milano e quindi a sfilare sulle passerelle di alcune importanti griffe e poi al processo per direttissima. Anche se la notizia è divenuta di dominio pubblico solo nelle ultime ore, i fatti si riferiscono al 30 dicembre scorso quando il giovane modello 24enne è stato arrestato a seguito della perquisizione nella sua abitazione , eseguita dopo che alla stessa Polizia erano arrivate diverse segnalazioni a proposito di un via vai sospetto di persone in uno stabile di Nolo, uno dei distretti emergenti del capoluogo meneghino. L’accusa formulata nei confronti di Crappa, che è stato processato per direttissima già il 31 dicembre, è quella di detenzione di “erba” per fini di spaccio e quindi il sospetto è che il ragazzo affiancasse oramai il lavoro di fotomodello a quello di spacciatore.

GREGORIO CRAPPA, MODELLO ARRESTATO PER DETENZIONE DI MARIJUANA

Arrivato a Milano circa tre anni fa appena ventunenne dal fisico statuario e conosciuto da tempo nell’ambiente per aver già sfilato in tutto il mondo per importanti marchi del calibro di Dolce & Gabbana, Benetton e Giorgio Armani, Gregorio Crappa non è tuttavia il primo che nella tentacolare Milano finisce in giri poco leciti, stando almeno a quanto si apprende: il 24enne per la Polizia oramai portava avanti in parallelo le due attività ma a tradirlo è stata la soffiata che ha portato gli agenti ad eseguire la perquisizione di cui sopra nello stabile in cui abita. E così dopo alcuni appostamenti e la conferma della fondatezza delle segnalazioni, le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione di Crappa trovando non solo 21 grammi di “erba” ma anche 250 euro in contanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA