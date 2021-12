Gregorio Paltrinieri diretta finale 1500 sl Mondiali/ Streaming video Rai: l’orario

DIRETTA FINALE GREGORIO PALTRINIERI: UNA GRANDE SFIDA PER GREG!

Gregorio Paltrinieri sarà grande protagonista della giornata conclusiva dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, perché alle ore 15.06 italiane ad Abu Dhabi ci sarà la finale dei 1500 sl maschili che vedranno in acqua naturalmente anche il nostro Greg, impegnato in quella che sulla carta potrebbe essere una grande sfida con i suoi grandi rivali degli ultimi anni, cioè il tedesco Florian Wellbrock e l’ucraino Mykhailo Romanchuk. A novembre la sfida agli Europei in vasca corta fu tra Paltrinieri e Wellbrock, con il tedesco che vinse i 1500 e Greg che si prese la rivincita trionfando negli 800, per di più in volata che di solito è un punto di forza del rivale.

Ai Mondiali di nuoto in vasca corta gli 800 non ci sono, dunque la sfida per gli specialisti delle lunghe distanze è confinata ai 1500 sl, che vedranno Gregorio Paltrinieri grande protagonista con Wellbrock e Romanchuk, che aveva saltato la rassegna continentale. Per Gregorio Paltrinieri il 2021 resterà per sempre l’anno dell’argento sugli 800 sl e del bronzo nella 10 km di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo nonostante la mononucleosi, ma ricordiamo anche quattro ori e tre argenti tra acque libere, vasca lunga e vasca corta. Clamorosamente l’unica gara che non ha mai vinto nell’anno sono i “suoi” 1500 sl, vedremo se i Mondiali in vasca corta colmeranno questa lacuna…

GREGORIO PALTRINIERI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV FINALE 1500 SL AI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA

La finale dei 1500 sl maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 con Gregorio Paltrinieri sarà visibile in diretta tv (come le altre prove della rassegna) su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming video tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

GREGORIO PALTRINIERI, FINALE 1500 SL MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL CONTESTO

Gregorio Paltrinieri dunque sarà grande protagonista della finale dei 1500 sl ai Mondiali di nuoto in vasca corta insieme a Florian Wellbrock e Mykhailo Romanchuk, ma attenzione anche al tunisino Ahmed Hafnaoui, che sarà l’unico non europeo in finale ma potrebbe essere la mina vagante, come già alle Olimpiadi di Tokyo, quando vinse un oro clamoroso nei 400 sl. I 1500 tuttavia dovrebbero essere terreno di caccia per i tre europei: in base ai tempi ottenuti nelle batterie, indicativi ma non del tutto perché naturalmente su distanze così lunghe bisogna anche valutare quanto ognuno vuole spendere in termini di energie al primo turno, sarà l’ucraino a gareggiare in corsia 4, con Hafnaoui in corsia 5, Wellbrock in corsia 3 e Gregorio Paltrinieri in corsia 6, in virtù dei quattro migliori tempi.

Ricordiamo con grande piacere che in finale ci sarà anche Domenico Acerenza, grazie al settimo tempo nelle batterie dei 1500 sl dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, di conseguenza l’azzurro sarà presente in corsia 1 ed insieme a Gregorio Paltrinieri rende l’Italia l’unica nazione con due finalisti. Ci saranno poi il francese Damien Joly in corsia 2, l’irlandese Daniel Wiffen in corsia 7 ed infine il norvegese Henrik Christiansen in corsia 8, essendo l’ultimo dei qualificati.



