Gregorio Paltrinieri è tra gli eroi azzurri di queste Olimpiadi di Parigi 2024: la medaglia d’argento nei 1500 metri in stile libero è l’ennesimo esempio di un talento incredibile ma soprattutto di una carriera che non smette di brillare. Il 29enne è riuscito a superare le grane fisiche, qualche delusione sportiva; sublimando il tutto in una serie di successi che fanno capo proprio alla spedizione parigini impreziosita dal secondo posto sul podio. Quando ci avviciniamo alla conclusione del percorso olimpico emerge però un dubbio sul futuro: Gregorio Paltrinieri si ritira?

E’ stato lo stesso Gregorio Paltrinieri ad alimentare i dubbi sul ritiro dopo l’argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come riporta Sportmediaset, il campione azzurro è intervenuto ai microfoni di Eurosport e, parlando del futuro, sembra non aver escluso la possibilità di mettere un punto all’attività agonistica.

Gregorio Paltrinieri, i dubbi sul futuro dopo l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Ho bisogno di tempo per…”

“Ci sarebbe da festeggiare perché è una grande impresa; so che ci sono le gare in acque libere ma fino a che non ho concluso il mio programma non mi sbilancio. Ci sarà tempo di festeggiare dopo, non lo so; ho bisogno di tempo per pensare”. Inizia così Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Eurosport, per poi aggiungere: “La prossima stagione è tutta in forse, mi sarebbe piaciuto lasciare da vincente, non lo nego, e comunque due medaglie le ho già prese”.

Dunque, a dispetto dei recenti successi alle Olimpiadi di Parigi 2024, emerge un po’ di rammarico dalle parole di Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro si è però detto soddisfatto non solo degli ultimi trionfi ma della sua carriera in generale, aggiungendo: “Sono soddisfatto della mia carriera da nuotatore; quello che sarà dipenderà da tante cose. Sinceramente non ho voluto pensarci in questi mesi prima delle Olimpiadi. Ero troppo concentrato sul presente e sulla preparazione per l’evento, vedremo”.

