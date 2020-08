Grégory Fitoussi/ “Il problema degli attori francesi è…” (L’ora della verità)

Grégory Fitoussi è uno dei protagonisti de L’ora della verità, la serie tv che dopo aver conquistato il pubblico francese viene trasmessa anche su Canale 5 nella speranza di bissare il successo riscontrato Oltralpe. Il ruolo dell’attore parigino all’interno della pellicola è quello di Paul Idrissi, padre di Clotilde Baron – interpretata da Mathilde Seigner – e Nicolas, interpretato da Théo Frilet, fratello maggiore della protagonista della serie. Attore molto conosciuto e apprezzato in patria, grazie a “L’ora della verità” Grégory Fitoussi ha forse l’opportunità di raggiungere uno degli obiettivi che fino a questo momento probabilmente gli sono sfuggiti: ottenere una popolarità a livello di attore che vada oltre i confini transalpini schiudendogli chissà quali altre possibilità professionali.

Grégory Fitoussi: “Il problema degli attori francesi è…”

D’altronde è stato lo stesso Fitoussi, intervistato lo scorso febbraio sulle frequenze di Sud Radio, a non nascondere la sua apertura mentale verso nuovi contesti. L’interprete ha chiarito il proprio convincimento rispetto al fatto che la tendenza dei prossimi anni porterà sempre di più ad una “contaminazione” di linguaggi e di stili: “Il futuro della serie oggi è quello di diventare internazionale e di riunire i talenti di tutto il mondo”, ha detto. Una buona cosa per lui, che trova “molto arricchente confrontarsi con persone con diversi background, formazione e carriere. I francesi non se la caveranno così male perché hanno “un’immagine positiva”. L’unico problema è che “gli attori francesi che parlano correntemente l’inglese sono difficili da trovare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA