Gregory Tyree Boyce, morto l’attore di Twilight/ Senza vita anche la compagna Natalie

E’ morto l’attore americano Gregory Tyree Boyce. Il 30enne è stato trovato senza vita lo scorso 13 maggio, notizia però trapelata solo in queste ore, nella sua casa di Las Vegas. Famoso in particolare per il suo ruolo di Tyler Crowley nella saga di Twilight, il suo corpo è stato rinvenuto assieme a quello della compagna, Natalie Adepoju. Non sono ancora state rese note le cause del decesso, e le indagini delle forze dell’ordine locali sono attualmente in corso. La notizia è stata diffusa dal portale a stelle e strisce E! News, che racconta di come sia stata una cugina dello stesso Boyce a dare l’allarme, evidentemente preoccupata dal non ricevere più notizie dall’attore. Il giovane sarebbe dovuto andare a Los Angeles, ma vedendo l’auto sotto casa sua, la cugina si era preoccupata ed era andata a chiedergli spiegazioni. Boyce viveva a Las Vegasa assieme alla compagna Natalie, e aveva scelta la città delle luci per poter stare vicino alla madre e alla famiglia. Spesso e volentieri si recava però a L.A. per incontrare la figlia di 10 anni, Alaya, nata da una precedente relazione.

GREGORY TYREE BOYCE È MORTO: APERTA RACCOLTA FONDI PER LA COMPAGNA

“Greg amava la vita – ha spiegato una fonte a E! News – era positivo, molto spiritoso, l’anima della festa. Mi mancherà. Era uno degli amici più divertenti che avessi a Los Angeles. Ha reso memorabile il tempo che abbiamo trascorso insieme”. Subito dopo la notizia del decesso, sul sito Gofundme è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Natalie: “La nostra amata figlia, nipote, sorella, cugina e amica Natalie Adepoju – si legge sulla pagina web – è improvvisamente scomparsa il 13 maggio 2020 a Las Vegas. Al momento, è nostro desiderio non rivelare la causa. Vi chiediamo di rispettare i desideri della famiglia. Tuttavia, a causa dell’improvvisa scomparsa e della necessità di riportare a casa Natalie, vi chiediamo di aiutarci con una donazione. Natalie aveva ancora tanta vita da vivere. Lascia un figlio, suo padre, 2 fratelli e 1 sorella e una famiglia di amici e parenti che l’hanno amata profondamente. Qualsiasi importo aiuterebbe a riportare a casa la nostra bambina”. Difficile ipotizzare al momento le possibili cause del decesso, ma vista la giovane età dei due non è da escludere un abuso di droga o alcol, ipotesi al momento senza fondamento, così come un omicidio o un suicidio, anche in questo caso, ipotesi che non hanno alcuna certezza, ma solo supposizioni; sembra infine probabile una fuga di gas letale.



