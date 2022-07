“Grembiule giallo all’asilo per gender equality? Assurdo”/ Pillon (Lega): “Scemenza…”

Un grembiule giallo per bambini e bambine dell’asilo al posto delle tradizionali “divise” blu e rosa: questa è la proposta che è stata avanzata da parte di un preside di un istituto comprensivo di Pistoia (il “Salutati-Cavalcanti” di Borgo a Buggiano). Di fatto, dal prossimo anno, bimbi e bimbe dovrebbero presentarsi a scuola con un grembiule dello stesso colore, anche se l’obbligo scatterà soltanto dall’anno 2023/2024. Dunque, il 2022/2023 consentirà ai genitori di ritenere l’opzione del colore giallo soltanto facoltativa, pur se caldamente consigliata dai vertici dell’asilo.

Peraltro, vi è già l’obbligo nella stessa scuola pistoiese, per gli alunni della primaria, di indossare un grembiule di colore blu, a prescindere dal fatto che si tratti di piccoli studenti o piccole studentesse. La notizia del grembiule giallo ha fatto però rapidamente il giro del web ed è arrivata anche alle orecchie di alcuni esponenti politici, fra i quali vi è chi non ha per nulla gradito quanto appreso…

GREMBIULE GIALLO ALL’ASILO PER GENDER EQUALITY, SIMONE PILLON (LEGA): “CE LA FACCIAMO A LASCIARE IN PACE I BAMBINI, ALMENO A QUEST’ETÀ?”

Il politico in questione è il senatore della Lega Simone Pillon, il quale su Instagram non ha esitato a pubblicare la fotografia del grembiule giallo oggetto di discussione, sormontato dal simbolo di un divieto e dalla scritta, con tanto di punto esclamativo, “Assurdo!”.

Questo è stato il suo commento, pubblicato nella didascalia dell’istantanea condivisa online: “Ti pareva che non venisse fuori qualche genio, che in nome della gender equality si inventasse il grembiule giallo all’asilo. Ma non ce la facciamo a lasciar fuori i bambini dalle scemenze ideologiche? Almeno all’asilo ce la facciamo a lasciarli in pace? I bambini sono maschi e le bambine sono femmine. Non è difficile da capire…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Pillon (@simone_pillon)













