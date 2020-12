Gremlins 2 La nuova stirpe/ Su Italia 1 il film con Zach Galligan (oggi, 31 dicembre)

Gremlins 2 La nuova stirpe sarà trasmesso da Italia 1 per il pomeriggio di oggi, giovedì 31 dicembre, alle ore 16. La pellicola è stata prodotta è girata negli Stati Uniti d’America nel 1990 con soggetto tratto dai personaggi creati da Chris Columbus mentre la sceneggiatura è di Charles S. Haas. Il film è stato prodotto dalla Warner Bros la quale si è occupata anche della distribuzione ai botteghini con la regia di Joe Dante. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Jerry goldsmith con il montaggio di Kent Beyda mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da John Hora. Nel cast della pellicola sono presenti tanti attori molto famosi tra i quali ricordiamo Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover, Robert Prosky, Robert Picardo, Christopher Lee e Haviland Morris.

Gremlins 2 La nuova stirpe, la trama del film

Ecco cosa racconta Gremlins 2 La nuova stirpe. Dopo i fatti avvenuti nel primo capitolo del film Billy è ormai cresciuto e vive nella città di New York insieme alla fidanzata Kate. Per lui la vita è cambiata in maniera incredibile ed ora vive all’interno di un enorme grattacielo nel centro di Manhattan dove svolge l’attività di impiegato mentre lei è una guida turistica. Nel frattempo il signor Wing in virtù degli anni è ormai in procinto di morire e vuole fare in modo che il suo negozio possa essere demolito in sicurezza per far spazio a nuovi edifici.

Questo purtroppo comporta delle problematiche, in particolar modo per Gizmo il quale è sempre triste perché non riesce mai a trovare nessuno con cui poter giocare. Gizmo in virtù della morte di Guido riesce a mettersi in salvo prima che l’edificio possa essere demolito e quindi si ritrova ad avere a che fare con l’umanità.

Purtroppo viene catturato da un uomo che lo porta nel laboratorio di un dottore piuttosto folle che si occupa di alcune ricerche e che sembra interessato ad utilizzare lo stesso essere come cavia. Billy quando viene a sapere della presenza di quella creatura nel laboratorio di un uomo così spregevole e malefico, decide di introdursi al suo interno e di portare in salvo Gizmo. Lo mette nel suo cassetto avvertendo la moglie di portarlo in casa loro dove finalmente potrebbe essere felice e soprattutto al sicuro.

Tuttavia Il piccolo essere non si dimostra per nulla incline a questa idea, soprattutto non riesce a stare fermo nel cassetto. Una volta uscito si ritrova davanti un uomo delle pulizie e durante un incontro scontro viene colpito, per cui da lui si trasformano altre quattro creature dando così inizio ad una nuova stirpe di Gremlins. Toccherà nuovamente a Billy insieme alla propria moglie di occuparsi della vicenda e soprattutto fare in modo che tutto possa tornare come era prima senza problemi sia per l’umanità che per la nuova stirpe di Gremlins.



