Gremlins/ Il cult metaforico di Joe Dante tra horror e comedy: prequel in arrivo?

Horror, fantascienza, commedia e metafore: Gremlins di Joe Dante è passato alla storia per diversi motivi ed a 35 anni di distanza ecco l’omaggio di Italia 1, che manda in onda anche il suo sequel Gremlins 2: The New Batch. Scritto da Chris Columbus e prodotto da Steven Spielberg, il lungometraggio del cineasta statunitense raccolte riscontri positivi da gran parte della critica ma, soprattutto, da parte del pubblico. Vincitore di cinque statuette ai Saturn Award del 1985, tra cui quelle di miglior film e miglior regia, Gremlins incassò 150 milioni di dollari, circa 15 volte in più quelli investiti per produrlo (11 milioni, ndr). Joe Dante è stato bravo a dosare alla perfezione i generi cinematografici, amalgamando come uno chef provetto la risata della commedia, gli effetti speciali della fantascienza e il terrore tipico dell’horror. Ma non solo: Gremlins è un’opera che trae spunto dalla brutalità dalla guerra, con il racconto originario da cui è ispirato che venne scritto nel 1943 dal pilota della RAF Richard Doahl.

GREMLINS DI JOE DANTE, IN ARRIVO IL PREQUEL?

Negli ultimi anni si è parlato molto di un prequel, lo stesso Joe Dante aveva rivelato in un’intervista: «Abbiamo parlato di prequel, ma non tanto secondo quello spunto della seconda guerra mondiale, perché quello è stato già effettivamente fatto, con la Disney che è stata sul punto di realizzare un film d’animazione tratto da The Gremlins di Roald Dahl. È uscito anche un libro con le relative illustrazioni e tutto il resto [pubblicato nel 1943]. E poi, per qualsiasi ragione, non hanno fatto il film. E c’è un cartone animato di Bugs Bunny con i Gremlins [Rosicchio in picchiata del 1943]. Voglio dire, in quel momento erano lo zeitgeist. Ma le discussioni che ho affrontato sul girare un prequel hanno sempre ruotato intorno all’origine di Gizmo», riporta Il Cineocchio. Ma ora l’idea potrebbe concretizzarsi: secondo alcune indiscrezioni, la WarnerMedia avrebbe ordinato di realizzare una nuova pellicola, Gremlins: Secrets of the Mogwai, che sarà composta da 10 episodi. Ignoti i tempi di produzione, mentre si ha qualche certezza in più sul “team”: Tze Chun come sceneggiatore, mentre Darryl Frank, Justin Falvey e Sam Register saranno i produttori esecutivi. Lo riporta Tomshw.

